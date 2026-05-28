Baduria cash recovery: ২,২৪,০৫,৭০০! পাটক্ষেতের মাটি খুঁড়ে বেরয় ৫ ব্যাগ, গুনে শেষ হয় না বাদুড়িয়ার ধৃত তৃণমূল চেয়ারম্যানের 'গুপ্তধন'

Baduria TMC chairman Dipankar Bhattacharya's cash recovery: তদন্তকারীদের ধারণা, এইসবই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের দুর্নীতির টাকা। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য আগে থেকে আঁচ পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় কোটি টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন। মাটির তলায় বস্তায় লুকানো ছিল কয়েকটি ডায়েরিও। সেই ডায়েরিতে চেয়ারম্যানের সঙ্গে একাধিক কাউন্সিলরের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যও মিলেছে।
বিমল বসু: গুপ্তধনের খোঁজ! বাদুড়িয়ায় গুপ্তধন!বাদুড়িয়ায় শেষমেশ মিলল ২,২৪,০৫,৭০০ টাকা! কথায় লিখলে, ২ কোটি ২৪ লাখ ৫ হাজার ৭০০ টাকা! এত টাকা দেখে তাজ্জব তদন্তকারীরাও। বাদুড়িয়া পুরসভার ধৃত চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠের কম্পিউটার সেন্টার থেকে আগেই মিলেছিল ৮০ লক্ষ টাকা। এবার পাট ক্ষেতের মাটির তলা থেকে মিলল বস্তাভর্তি ২ কোটি ২৪ লাখ!
তদন্তকারীদের ধারণা, এইসবই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের দুর্নীতিরই টাকা। মাটির তলায় বস্তায় লুকানো ছিল কয়েকটি ডায়েরিও। তাতে ধৃত চেয়ারম্যানের সঙ্গে একাধিক কাউন্সিলরের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যও মিলেছে। তদন্তে সেই ডায়েরিগুলি-ই এখন তদন্তকারীদের নজরে। বাদুড়িয়া পুরসভার ধৃত চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে পুলিসি হেফাজতে নেওয়ার পর বুধবার সকালেই তাঁর পার্ট অফিস থেকে প্রচুর পরিমানে ত্রিপল ও ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়। এরপরই পুলিসের কাছে খবর আসে বাদুড়িয়ার বাটুলডেঙায় একটি পাট ক্ষেতের মধ্যে ৫ ব্যাগ টাকা উদ্ধারের।
মাটি খুঁড়ে ব্যাগ ভর্তি টাকা উদ্ধার করা হয়। ৫ ব্যাগ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিনভর চলে টাকা গোনার কাজ। প্রাথমিকভাবে পুলিস ও এলাকার বাসিন্দারা মনে করছেন যে, এসব টাকাই দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য আগে থেকে আঁচ পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় কোটি টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত, সরকারি ত্রাণ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে পুলিস। পুরসভার প্রচুর টাকা তছরুপের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)