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সেনা-পুলিসে চাকরির চেষ্টা করা ছেলের কীভাবে জঙ্গি যোগ থাকতে পারে, বাদুড়িয়ার বাড়িতে কান্না মায়ের

Bengali Youth Detained in Terror Suspect: বেঙ্গালুরুতে একসময় আশরাফুল প্লেনের যন্ত্রাংশে তৈরির কাজে যুক্ত ছিল। পরবর্তিতে সে বেঙ্গালুরের একটা কোম্পানিতে সিকিউরিটির কাজ করত বলে দাবি করেন আশরাফুলের কাকা মোকসেদ মল্লিক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:02 PM IST
সেনা-পুলিসে চাকরির চেষ্টা করা ছেলের কীভাবে জঙ্গি যোগ থাকতে পারে, বাদুড়িয়ার বাড়িতে কান্না মায়ের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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