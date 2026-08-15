/সেনা-পুলিসে চাকরির চেষ্টা করা ছেলের কীভাবে জঙ্গি যোগ থাকতে পারে, বাদুড়িয়ার বাড়িতে কান্না মায়ের

বিমল বসু: সেনা বাহিনী, পুলিস ও ডাবলিউ বি সি এস পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থী এখন জঙ্গি সন্দেহে বেঙ্গালুরুতে আটক। বাদুড়িয়ার থানার উত্তর যদুরআটি গ্রামপঞ্চায়েতের নপাড়ার বাসিন্দা আশরাফুল মাল্লিক নামে ওই যুবককে জঙ্গি সন্দেহে বেঙ্গালুরুর শিবগুড়ি থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করল এফটিএফ ও কর্ণাটক পুলিস। তবে তার বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা মানতেনারাজ এমন একজন শিক্ষিত ও ভাল ছেলে এই কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তাকে ফাঁসানো হয়েছে।
পরিবারের বক্তব্য, বেঙ্গালুরুতে একসময় আশরাফুল প্লেনের যন্ত্রাংশে তৈরির কাজে যুক্ত ছিল। পরবর্তিতে সে বেঙ্গালুরের একটা কোম্পানিতে সিকিউরিটির কাজ করত বলে দাবি করেন আশরাফুলের কাকা মোকসেদ মল্লিক।
বাদুড়িয়ার বাড়িতে গেলে মোকসেদ বলেন, শিক্ষিত ছেলে, মতিগতি ভালো ছিল। গত ২০২৪ আর্মির চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিল। এমন পরীক্ষা দিয়ে চাকরির চেষ্টা করা ছেলের সঙ্গে কীভাবে জঙ্গি যোগ থাকতে পারে। পরিবার আত্মীয় পরিজন থেকে প্রতিবেশিরা কিছুতেই মানতে পারছে না যে এই রকম শিক্ষিত এক জন ভাল ছেলে কিছুতেই ঐ সব কাজে জড়িত থাকতে পারে ন। তাঁকে ফাসানো হয়েছে।
আসরাফুলের মা মোসিদা বিবি বলেন, বেঙ্গালুরুতে একটা কোম্পানিকে সিকিউরিটির কাজ করত। সেখান থেকেই পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছে। শিবগুড়ি পুলিস থেকে ফোন করেছিল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আসরাফুলের বাবা? আপনি চলে আসুন। ওর বাবা চলে গিয়েছে। ওখানে ওর বাবা রোজ থানায় যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। বলছে কাল এস। পুলিস যা বলছে তা তাদের ব্যাপার। আমি কি আর বলতে পারি। বিএ পাস করে অনেকগুলো চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিল। ব্যারাকপুরেরও পুলিসের চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিল। হয়নি। মনের দুঃখে বেঙ্গালুরু চলে গিয়েছে।
প্রতিবেশী শুকুর আলি বলেন, আমাদের গ্রামেরই ছেলে। খুবই ভালো ছেলে। শুনছি পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কেন বিতান্ত বুঝতে পারছি না।
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