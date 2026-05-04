Bagda Assembly Election 2026 Result Update: উপনির্বাচনে জয়লাভ করে বিধায়ক হওয়া ননদ প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর পিছিয়ে, এগিয়ে বৌদি সোমা ঠাকুর: ফলাফল শেষে কে জিতবে?

Bagda Election 2026 Result Update: সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে মুসলিম জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে বিএসএফ  সুরক্ষিত কাঁটাতারের সীমানাকে চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি বাগদার জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আসা উদ্বাস্তু তফশিলি হিন্দু পরিবার, যারা ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

বাগদায় কে জিতবে কে হারবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Bagda Assembly Election 2026 Result Update: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার একটি ব্লক শহর বাগদা। মূলত, তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত এই বিধানসভা। একসময় এটি বামফ্রন্টের দুর্গ হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে তা বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

সদ্য গণনা শুরু হয়েছে। এখনও রেজাল্ট আসেনি। আমরাই আপনাদের আগে জানাব কে এগিয়ে কে পিছিয়ে।

ইতিহাস

ফরওয়ার্ড ব্লক এই আসনে নয়বার জয়ী হয়েছে, অন্যদিকে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে তিনবার করে এবং বিজেপি একবার।

২০১১ সালে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ফরওয়ার্ড ব্লকের মৃণালকান্তি শিকদারকে ২০,৯৫৬ ভোটে পরাজিত করে তৃণমূলের হয়ে এই আসনটি জেতেন।

২০২৪ সালের উপনির্বাচনে মধুপর্ণা ঠাকুর, বিজেপির বিনয় কুমার বিশ্বাসকে ৩৩,৪৫৫ ভোটে পরাজিত করেন।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি তৃণমূলের তুলনায় ২০,৫১৪ ভোটে এগিয়ে ছিল।

আজকের লড়াই

মধুপর্ণা ঠাকুর — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) (প্রধান মুখ ও বিদায়ী বিধায়ক)

সোমা ঠাকুর — বিজেপি (BJP)
কীর্তনিয়া প্রবীর (বাপি) — জাতীয় কংগ্রেস (INC)

এছাড়া,

গৌর বিশ্বাস — অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (AIFB)
গৌতম মালো — বিএসপি (BSP)
স্বপন মণ্ডল — এসইউসিআই (SUCI)
কালীপদ বিশ্বাস — নির্দল (IND)
দুলাল চন্দ্র বর — নির্দল (IND)
তুষার কান্তি হালদার — নির্দল (IND)
মানিক বাগচী — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

সংশোধিত ভোটার তালিকার এই খসড়াটি খুব একটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যাই হোক, খড়দহের ফলাফলের ওপর এর বিশেষ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম, কারণ বিজেপি আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে তাদের এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

