Youth eloped 2 wives: একই যুবকের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' ২ জায়ের! দুজনকেই নিয়ে পালায় 'প্রেমিক'! শেষে ২ বউ-ই...

Youth eloped 2 wives: একই যুবকের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' ২ জায়ের! দুজনকেই নিয়ে পালায় 'প্রেমিক'! শেষে ২ বউ-ই...
Bagda Incident: চায়ের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে শশুর-শাশুড়ি ও তিন মেয়েকে অচেতন করে ২ বউকে নিয়ে পালায় প্রতিবেশী যুবক। এর আগেও একবার পালিয়েছিল, সেবার...
মনোজ মণ্ডল: দুই জা-কে ফুসলিয়ে চম্পট যুবকের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার সেই ঘটনায় বড় আপডেট। বাগদার মালিদার দুই বউ কুলচান মল্লিক ও নাজমা মন্ডলকে গ্রেফতার করল বাগদা থানার পুলিস। তবে অভিযুক্ত আরিফ এখনও নিখোঁজ। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।
উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার মালিদা গ্রামে এক বাড়ির দুই বউকে নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী যুবক আরিফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, চায়ের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে শশুর-শাশুড়ি ও তিন মেয়েকে অচেতন করে ২ বউকে নিয়ে পালায় প্রতিবেশী যুবক আরিফ মোল্লা। প্রতিবেশী যুবক আরিফ মোল্লার সঙ্গে একই বাড়ির দুই জা কুলচান মল্লিক ও নাজমা মন্ডল, দুজনেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।
এরপরই বাগদা থানায় স্ত্রী ও বৌদির শাস্তির দাবি জানিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন আনিসুর শেখ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ঘটনার তদন্ত নেমে ওই দুই গৃহবধূকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। এদিন তাদের বনগাঁ মহাকুমা আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে আরিফ মোল্লার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। পরিবারের অভিযোগ, গ্রামেরই আরিফ মোল্লার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই দুই বউয়ের সম্পর্ক ছিল। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে আনিসুর শেখ দেখতে পান, তাঁর বাবা-মা ও তিন মেয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
এই ঘটনায় ছোট ভাই আনিসুর শেখ জানান, "এর আগেও আরিফ আমার স্ত্রী আর বড় বৌদিকে নিয়ে পালিয়েছিল। বাচ্চাদের কথা ভেবে ফিরিয়ে আনি। এবার চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে বাবা-মা ও বাচ্চাদের অচেতন করে পালিয়েছে। আমি চাই আরিফের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।" শাশুড়ি দক্ষিণা শেখ বলেন, "ওরা চা খাইয়ে আমাদের অচেতন করে রেখে চলে যায়। আমি চাই আরিফকে কড়া শাস্তি দেওয়া হোক।"
ওদিকে অভিযুক্ত আরিফ মোল্লার স্ত্রী সোনিয়া মোল্লা বলেন,"আমি জানতাম আমার স্বামীর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এবার একসঙ্গে দুই বউকে নিয়ে পালিয়েছে। আমারও একটা জীবন আছে, আমার বাচ্চাদের জীবন আছে। আমিও চাই আরিফ আর ওই দুই বউয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।" এই ঘটনায় বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দুই বউয়ের পরিবার। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিস।
