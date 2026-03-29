West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের বড় 'মাস্টারস্ট্রোক': পদ হারানোর তিন মাসেই ঘরওয়াপসি দাপুটে নেতার, জয়ের আগেই উড়ল সবুজ আবির

Bagrakote: দলে ফিরে রাজেশ ছেত্রী জানান, 'আমি অত্যন্ত খুশি। দল আমাকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। আজ থেকেই বিধায়ক বুলু দাকে জেতানোর লক্ষ্যে কোমর বেঁধে ময়দানে নামব। আমাদের লক্ষ্য চতুর্থবার তাঁকে বিধানসভায় পাঠানো।'  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 29, 2026, 10:48 AM IST
বাগরাকোটে রাজেশের প্রত্যাবর্তন

অরূপ বসাক: রাজনীতি যে অনিশ্চয়তার খেলা এবং এখানে যে 'শেষ কথা' বলে কিছু নেই, তার প্রমাণ আবারও মিলল জলপাইগুড়ি জেলার রাজনীতিতে। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তৃণমূলে সসম্মানে ফিরিয়ে নেওয়া হল বাগরাকোটের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি রাজেশ ছেত্রীকে। তবে কেবল দলেই ফেরা নয়, রাজেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জেলা কমিটির সম্পাদকের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর তার ঠিক আগেই শাসক শিবিরের এই 'মাস্টারস্ট্রোক' রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তিন মাসের নাটকীয় মোড়
উল্লেখ্য, বাগরাকোটে তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতার অভিযোগ তুলে গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর জেলা তৃণমূল সভানেত্রীর নির্দেশে রাজেশ ছেত্রীকে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুশীল মাঝিকে। কিন্তু ভোটের দামামা বাজতেই বদলে যায় সমীকরণ। 

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজেশের সাংগঠনিক দক্ষতা এবং 'ভোট ম্যানেজমেন্ট' ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা দলের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চলে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ৯০০০ ভোটের ব্যবধান থাকলেও, ২০২৪-এর নির্বাচনে রাজেশ ছেত্রীর নেতৃত্বেই সেই ব্যবধান মাত্র ৩৫০-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। চা-বাগান ঘেরা এই এলাকায় তৃণমূলের মাটি কামড়ে লড়াই করার পেছনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল।

দলের ‘দূত’ ও মহুয়ার সিলমোহর
ভোটের ময়দানে রাজেশের গুরুত্ব অনুধাবন করেই সম্প্রতি দলের উর্ধ্বতন মহলের সম্মতিতে তাঁর কাছে 'দূত' মারফত ফেরার বার্তা পাঠানো হয়েছিল। শেষমেশ গত শুক্রবার রাতে মহুয়া মৈত্রর সবুজ সংকেত মেলার পর তাঁকে পুনরায় দলে গ্রহণ করা হয়। সেখানে তাঁর হাতে জেলা কমিটির সম্পাদক পদের আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

আবির খেলায় মাতলেন অনুগামীরা
রাজেশের প্রত্যাবর্তনের খবর চাউর হতেই এদিন বাগরাকোটের মিনা মোড় এলাকায় খুশির জোয়ার বয়ে যায়। দলীয় কার্যালয়ে তাঁকে ফুল, মালা এবং সবুজ আবিরে বরণ করে নেন কয়েকশো অনুগামী। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাজি ফাটিয়ে ও আবির খেলে উৎসবে মেতে ওঠেন কর্মীরা।

দলে ফিরেই নিজের পুরনো মেজাজে ধরা দিয়েছেন রাজেশ ছেত্রী। তিনি জানান, 'আমি অত্যন্ত খুশি যে দল আমাকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। আজ থেকেই বিধায়ক বুলু দাকে (বুলু চিক বরাইক) জেতানোর লক্ষ্যে আমরা কোমর বেঁধে ময়দানে নামব। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য তাঁকে চতুর্থবার বিধানসভায় পাঠানো।' অন্যদিকে, বাগরাকোট অঞ্চল কমিটির বর্তমান সভাপতি সুশীল মাঝিও রাজেশের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের মতে, মাল বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে বাগরাকোটের ফলাফলের ওপর। সেই সাংগঠনিক স্বার্থেই রাজেশকে পুনরায় মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা তৃণমূলের জন্য একটি বড় চাল হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

