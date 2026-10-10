Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /অতীতে নরবলি, প্রতিমার বাহন সিংহের পাশাপাশি বাঘ! ৫১৭ বছরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

অতীতে নরবলি, প্রতিমার বাহন সিংহের পাশাপাশি বাঘ! ৫১৭ বছরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

Durga Puja 2026: শারদোৎসবের আবহে মেতে উঠছে বাংলা। চারদিকে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। আর এই উৎসবের আবহেই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠানের সাক্ষী জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। ৫১৭ বছরে পা দিল এই প্রাচীন পুজো। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের দেবী দুর্গা, সঙ্গে সিংহের বদলে বাঘ তাঁর বাহন। শুধু তাই নয়, পুজোর নানা আচার-অনুষ্ঠানেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পরম্পরা বজায় রেখে আজও সমান মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির শারদোৎসব।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 10, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 11:30 AM IST
অতীতে নরবলি, প্রতিমার বাহন সিংহের পাশাপাশি বাঘ! ৫১৭ বছরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৩ হাজার ঢাক, ৪ হাজার শঙ্খধ্বনি! বদলের বাংলায় ইডেনে মহালয়ায় দুর্গাপুজোর মেগা সূচনা
2
3
4
5