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৫১৭ বছরে পড়ল বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো, আজও অটুট রাজকীয় ঐতিহ্য

Durga Puja: পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দশমীর আমিষ ভোগ। খানে দেবী দুর্গার পাশাপাশি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের সঙ্গে পুজো হয় সিংহ ও বাঘেরও

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 15, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 11:13 AM IST
৫১৭ বছরে পড়ল বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো, আজও অটুট রাজকীয় ঐতিহ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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