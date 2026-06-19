/উত্তাল বালাসনের ভয়াল স্রোতে তলিয়ে গেল কার্শিয়াংয়ের হিউম পাইপের সেতু! ধীরে ধীরে লোকালয় গিলছে নদী

নারায়ণ সিংহরায়: ভয়ংকর! বালাসন নদীর জলের তোড়ে ভেসে তলিয়ে গেল দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতু। সমস্যায় পাহাড়বাসী। বন্ধ শিলিগুড়ি-মিরিক যাতায়াত! কেন এতদিন এই সেতু তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি? এ নিয়ে বিরাট ক্ষোভ স্থানীয়দের।
তলিয়ে গেল সেতু
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২১ জুন পর্যন্ত উওরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই! সেই পূর্বাভাসই সত্যি হল। রীতিমতো রাতভর অবিরাম বৃষ্টি পাহাড়ে! বৃষ্টির জেরে ফের ফুলেফেঁপে উঠল পাহাড়ি নদী বালাসন! আর সেই নদীর ভয়াল রূপে তলিয়ে গেল বালাসন নদীর উপরে থাকা কার্শিয়াং ব্লকের দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতু! শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুই একমাত্র ভরসা ছিল পাহাড়বাসীর! বৃহস্পতিবার রাতভর বৃষ্টির জেরে জল বেড়ে যাওয়ায় তলিয়ে নিয়ে যায় সেতুটি। স্থানীয় প্রশাসনের সূত্রে খবর, বালাসন নদীর পাশে থাকা স্থানীয়দের স্থানান্তরিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদিকে, বাঁধ না থাকায় নদী ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে গ্ৰামের দিকে।
ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী
তবে দীর্ঘদিন ধরে দুধিয়ায় সেতু তৈরির কাজ হলেও এখনও তা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, তৎকালীন রাজ্য সরকার (তৃণমূল সরকার) দুধিয়ায় বাঁধ নির্মাণের কথা দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনো বাঁধ নির্মাণ হয়নি। যার জেরে ঘুম উড়েছে নদীর পারের বাসিন্দাদের। আমরা চাই নতুন সরকার দুধিয়ায় দ্রুত ব্রীজ তৈরি এবং বাঁধ তৈরী নিয়ে পরিকল্পনা করুক দাবি স্থানীয়দের।
অগ্নিমিত্র পালের পাহাড়-সফর
উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে রাজ্যের নতুন সরকারের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্র পাল পাহাড় সফর এসে ফেরার পথে দুধিয়ার এই ব্রিজ সরেজমিনে দেখে গিয়েছেন। কথা বলেছেন নির্মীয়মাণ নতুন ব্রিজের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গেও। পাশাপাশি এলাকাবাসীদেরকেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, খুব শীঘ্রই নতুন ব্রিজের কাজ সম্পন্ন করে যাতায়াতের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হবে।
নিশীথ প্রামাণিক
আজকের বিপর্যয়ের পরে নিশীথ প্রামাণিককে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি জানান, হিউম পাইপ দিয়ে অস্থায়ী সেতু করা হয়েছিল। জলের স্রোতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। সাত দিনের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আমরা আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছি। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি আরও যোগ করেন, পর্যটকরা ভীষণ বিপদে আছেন, এমন নয়। তবে তাঁদের ঘুরপথে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মিরিক থেকে আনা হচ্ছে। প্রশাসন তৎপর হয়েছে।
বিপর্যয় মোকাবিলা
ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার, কার্শিয়াংয়ের বিডিও ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে অস্থায়ী সেতুতে! সেতু ভেঙে একাংশ নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। দ্রুত বাঁধ নির্মাণের দাবি জানান স্থানীয়রা।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া
প্রসঙ্গত, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেটে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের ৫ জেলাতেই সর্তকতা থাকছে। জলপাইগুড়ি , আলিপুরদুয়ারে বেশি সতর্কতা। বেশি বৃষ্টি হলে কালিম্পং দার্জিলিঙের ধস নামার আশঙ্কাও থাকছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)