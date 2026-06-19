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উত্তাল বালাসনের ভয়াল স্রোতে তলিয়ে গেল কার্শিয়াংয়ের হিউম পাইপের সেতু! ধীরে ধীরে লোকালয় গিলছে নদী

Bridge Over Balason River Collapses: বালাসন নদীর জলের তোড়ে তলিয়ে গেল দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতু। সমস্যায় পাহাড়বাসী। বন্ধ শিলিগুড়ি - মিরিক যাতায়াত! তৃণমূল জমানায় কেন সেতু তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি? ক্ষোভ স্থানীয়দের।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:08 PM IST
উত্তাল বালাসনের ভয়াল স্রোতে তলিয়ে গেল কার্শিয়াংয়ের হিউম পাইপের সেতু! ধীরে ধীরে লোকালয় গিলছে নদী
Image Credit: দার্জিলিং থেকে পর্যটকেরা কি নামতে পারবেন না? (ছবি: নারায়ণ সিংহরায়)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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