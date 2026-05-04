Bally Assembly Election Results 2026 Live: বালিতে থামছে তৃণমূলের বিজয়রথ? এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Bally Assembly Election Results 2026 Live: বালিতে থামছে তৃণমূলের বিজয়রথ? এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট
Bally Assembly Election Results 2026: কখনওই কেউ বালিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ২০১১ সালের পর থেকে একটানা ৩ বার বালি আসনে জিতে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এবার পরিবর্তনের ঝড়ে বালিতেও উড়বে বিজেপির গেরুয়া নিশান? দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম বালি বিধানসভা কেন্দ্র। স্বাধীনতার পর প্রায় ৬ দশক ধরে কংগ্রেস ও CPIM-এর মধ্যে তীব্র লড়াই ছিল বালিতে। দুই দলই একাধিকবার এই বালি আসনটি জিতেছে। কিন্তু কখনওই কেউ বালিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এখনও পর্যন্ত ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে CPIM জিতেছেন ৮ বার, কংগ্রেস ৬ বার। তবে ২০১১ সালের পর থেকে একটানা ৩ বার বালি আসনে জিতে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস।
২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়া জেলার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): সঞ্জয় কুমার সিং
তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): কৈলাশ কুমার মিশ্র
জাতীয় কংগ্রেস (INC): প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী।
সিপিআই(এম) CPI(M): শংকর মৈত্র
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: এখনও পর্যন্ত গণনা অনুযায়ী বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং ৬৩৬ ভোটে এগিয়ে
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০১১ থেকে বালি আসনে টানা জিতে চলেছে তৃণমূল। ২০১৬ সালে তৃণমূল প্রার্থী করে ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়ার মেয়ে ও ব্যবসায়ী বৈশালী ডালমিয়াকে। জয়ী হয়ে বিধায়ক হন বৈশালী ডালমিয়া। কিন্তু ২০২১ এর জানুয়ারিতে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বৈশালীকে দলে থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। এরপর তিনি BJP-তে যোগ দেন ও সেই বছরই ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বালি থেকে BJP-র প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান বৈশালী ডালমিয়া। কিন্তু তৃণমূলের রানা চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ৬,২৩৭ ভোটে পরাজিত করেন।
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
লোকসভা নির্বাচনের প্রবণতা দেখলেও দেখা যাবে, সাম্প্রতিক ৩টি নির্বাচনে তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে সেখানে। ২০১৪ সাল থেকে বালি আসনে তৃণমূলের প্রভাব বাড়তে থাকে। তৃণমূল BJP-র থেকে ১২,২৩৯ ভোট বেশি পায়। কিন্তু ২০১৯ সালে সেই ব্যবধান প্রায় মুছে যায়। তৃণমূলের লিড নেমে আসে মাত্র ২৯৫ ভোটে। তবে ২০২৪ সালে তৃণমূল কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়। ৬,৪৯২ ভোটের ব্যবধানে লিড পায় তৃণমূল।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি।
মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
আরও পড়ুন, Egra Assembly election result 2026 Live: অধিকারী দাপট এগরাতেও, তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে দিব্যেন্দুর কামড়- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট
আরও পড়ুন, Singur Assembly Election Results 2026 Live: সিঙ্গুরে এগিয়েও পিছলেন বেচারাম মান্না- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)