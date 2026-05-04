Ballygunge Election Result 2026 Updates: হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় না কি সিপিআইএমের তরুণ তুর্কী আফরিন বেগম? বালিগঞ্জে কে জিততে চলেছে আজ?

Ballygunge Election Result 2026 Updates: হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় না কি সিপিআইএমের তরুণ তুর্কী আফরিন বেগম? বালিগঞ্জে কে জিততে চলেছে আজ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ballygunge Election Result 2026: বালিগঞ্জ কলকাতার অন্যতম অভিজাত এলাকা। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। উন্মুক্ত গ্রাম্য পরিবেশ থেকে রাজকীয় এস্টেটে পরিণত হয়েছে বালিগঞ্জ। অভিজাত বাংলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বাঙালির।
সদ্য গণনা শুরু হয়েছে। এখনও রেজাল্ট আসেনি। আমরাই আপনাদের আগে জানাব কে এগিয়ে কে পিছিয়ে।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআই(এম) এই আসনে নয়বার জয়ী হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে টানা সাতবার জয়লাভের রেকর্ড রয়েছে।
বিধানসভা
২০০৬ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে টানা পাঁচবার জয়ী হয়েছে, যার মধ্যে ২০২২ সালের উপ-নির্বাচনটিও অন্তর্ভুক্ত। বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ২০২২ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গায়ক এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় মনোনীত হন।
লোকসভা
সংসদীয় নির্বাচনেও বালিগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে ধারাবাহিকভাবে এই কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে।
আজকের লড়াই
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC)
আফরিন বেগম — সিপিআই(এম) (CPM)
শতরূপা — বিজেপি (BJP)
রোহন মিত্র — জাতীয় কংগ্রেস (INC)
এছাড়া
দোলা সরকার — বিএসপি (BSP)
আহসানুল হক শেখ — এসইউসিআই (SUCI)
ফয়সাল খান — এজেইউপি (AJUP)
রিপা ভট্টাচার্য — নির্দল (IND)
গোবিন্দ নস্কর — নির্দল (IND)
শেখ ইমরান — নির্দল (IND)
উত্তম কুমার দাস — নির্দল (IND)
মেহবুব আলম — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
গত দুই দশকে তৃণমূল কংগ্রেস বালিগঞ্জকে একটি দুর্গে পরিণত করেছে এবং বিরোধীদের কাছ থেকে এখানে কোনও গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলটি অবিসংবাদিত ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে এবং ষষ্ঠবারের মতো জয়ের পথে রয়েছে।
