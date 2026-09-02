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বালুরঘাটে এবার বিমানবন্দর, মেডিক্যাল কলেজ! 'চারমাস সময় দিন', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:   'দক্ষিণ দিনাজপুরের  আশা ভরসা নিয়ে বারবার আমাদের ভোট দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীজির উপরে আস্থা প্রকাশ করেছে। তার মর্যাদা আমরা রাখব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:11 PM IST
বালুরঘাটে এবার বিমানবন্দর, মেডিক্যাল কলেজ! 'চারমাস সময় দিন', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বালুরঘাটে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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