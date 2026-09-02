বালুরঘাটে এবার বিমানবন্দর, মেডিক্যাল কলেজ! 'চারমাস সময় দিন', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বালুরঘাটে এবার বিমানবন্দর। সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজও। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়ে জেলাবাসীদের জোড়া উপহার শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্য়মন্ত্রীর ঘোষণা, '২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই মেডিক্যাল কলেজ এবং বিমানবন্দরের কাজ সম্পূর্ণ করে সেগুলি চালু করতে হবে। সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।
আবহাওয়া খারাপ। এদিন কলকাতা থেকে বিমানে সরাসরি বালুরঘাটে নামতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। দুপুর তিনটে নাগাদ বিহারের পূর্ণিয়া থেকে সড়কপথে পৌঁছন শহরে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম কর্মসূচি ছিলেন জেলা পুলিস সুপারের দফতরে। রেড রোলারে বসে প্রতীকীভাবে বাজেয়াপ্ত প্রায় দু’লক্ষ ফেনসিডিলের বোতল নষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।
বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে দক্ষিণ দিনাজপুরে বিএসএফ এবং পুলিশের মধ্যে কোনও সমন্বয় ছিল না। বিএসএফকে শত্রু হিসেবে দেখা হত। কিন্তু গত চার মাসে বিএসএফ ও পুলিশ যৌথ অভিযান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এই মাদকদ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। এটি একটি প্রতীকী বার্তা যে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে মাদকমুক্ত করব। যেখানেই এই মাদক পাওয়া যাবে, তা বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হবে। যারা এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিএনএস-এর আওতায় বছরের পর বছর জেলে থাকতে হবে'।
সুকান্তের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে দুপুরে বালুছায়া অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সন্ধেয় বালুরঘাটে বিমানবন্দরের জমি পরিদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'বিমানবন্দরের জন্য আমাদের প্রায় ১৫০ একর জমির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, যাতে ২০২৭ সালেই বালুরঘাট থেকে ১৯ আসনের বিমান পরিষেবা শুরু করা যায়'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উড়ান প্রকল্পের অধীনে বালুরঘাট-সহ চারটি বিমানবন্দর হস্তান্তর করা হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আজ আমি বালুরঘাটে অবতরণ করতে পারিনি। আমাকে পূর্ণিয়ায় নামতে হয়েছে এবং সেখান থেকে সড়কপথে আসতে হয়েছে। আমরা দ্রুত এই কাজ সম্পূর্ণ করতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে আমাকে বাগডোগরা বা পূর্ণিয়া হয়ে আসতে না হয়। আমি যেন সরাসরি বালুরঘাটে অবতরণ করতে পারি'।
বালুরঘাটে মেডিক্যাল কলেজ তৈরিরও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বালুরঘাটে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৩৪৪ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক কাজ শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে আমি অবিলম্বে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি'। জানান, 'আমরা প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও পাঠিয়েছি। বাকি অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা না পাওয়া গেলে রাজ্য সরকারই নিজেদের কোষাগার থেকে বাকি অর্থ দেবে এবং মেডিক্যাল কলেজের কাজ সম্পূর্ণ করবে'।
মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'কোনও ধরনের দুর্নীতি বা প্রশাসনিক গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের কাছে পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরের আশা ভরসা নিয়ে বারবার আমাদের ভোট দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীজির উপরে আস্থা প্রকাশ করেছে। তার মর্যাদা আমরা রাখব। আমাদের বেশি সময় নয়, চারমাস দিন। আমরা গড়ব'।
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