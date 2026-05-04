Balurghat Assembly election result 2026 Live: বালুরঘাটে হাইভোল্টেজ লড়াই: সুকান্তের গড়ে ঘাসফুল ফোটাতে পারবেন অর্পিতা?

Balurghat Assembly election result 2026 Live: বালুরঘাটে হাইভোল্টেজ লড়াই: সুকান্তের গড়ে ঘাসফুল ফোটাতে পারবেন অর্পিতা?
West Bengal Election 2026:বাম জমানার আরএসপি দুর্গ বালুরঘাটে এবার চতুর্মুখী লড়াই। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও, ২০২৬-এর বিধানসভায় অর্পিতা ঘোষকে নামিয়ে আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল। রেকর্ড ভোটদান আর ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের আবহে এই কেন্দ্রে মমতা বনাম মোদী-শাহের প্রেস্টিজ ফাইটে শেষ হাসি কে হাসবে, তা নিয়ে তুঙ্গে উত্তেজনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি একসময় বামশরিক আরএসপি (RSP)-র অভেদ্য দুর্গ ছিল। আরএসপি-র দাপুটে নেতা বিশ্বনাথ চৌধুরী ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা সাতবার এখান থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১১ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শঙ্কর চক্রবর্তী আরএসপি-র এই জয়যাত্রা থামিয়ে প্রথমবার ঘাসফুল ফোটান। ২০১৬ সালে আরএসপি পুনরায় আসনটি দখল করলেও ২০২১ সালে রাজ্যে বিজেপির উত্থানের সময় এই কেন্দ্রটি গেরুয়া শিবিরের দখলে চলে যায়।
২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াই-
তৃণমূল (TMC): অর্পিতা ঘোষ
বিজেপি (BJP): বিদ্যুৎ কুমার রায়
আরএসপি (বামজোট): অর্ণব চৌধুরী
কংগ্রেস: প্রদীপ কুমার মিত্র
ভোটগ্রহণ : ২৩ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: ৬০০০ ভোটে এগিয়ে বিজেপি
২০২১ বিধানসভা:
বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী অশোক কুমার লাহিড়ী ৭২,১২৯ ভোট (৪৭.৪২%) পেয়ে জয়ী হন।
তৃণমূলের শেখর দাশগুপ্ত পেয়েছিলেন ৫৮,৬৯৩ ভোট (৩৮.৫৯%)।
জয়ের ব্যবধান ছিল ১৩,৪৩৬ ভোট।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট বিধানসভা খণ্ডে বিজেপি তাদের দাপট বজায় রেখেছিল। বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার এই বিধানসভা এলাকা থেকে বড় লিড পান, যা তার সামগ্রিক লোকসভা জয়ের পথ প্রশস্ত করে।
উপনির্বাচন:
২০২১ সালের পর থেকে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে কোনো উপনির্বাচন হয়নি। বর্তমান বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ী তাঁর পূর্ণ মেয়াদ শেষ করেছেন।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
