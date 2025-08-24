English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 24, 2025, 04:42 PM IST
Bangladesh Police Office Arrested: হাসিনা উত্খাতের পর লুকিয়ে ছিলেন সাতক্ষীরায়, সীমান্তে পার হতে গিয়ে গ্রেফতার বাংলাদেশের পুলিসকর্তা

বিমল বসু: সাধারণ বাংলাদেশিরা প্রায়শই সীমান্তে পেরিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলায় ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। এই ছবি আমাদের খুব চেনা। কিন্তু বাংলাদেশ পুলিসের এক কর্তা এবার ধরা পড়লেন বিএসএফের হাতে। শনিবার সন্ধেয় ওই বাংলাদেশি পুলিসকর্তাকে আটক করে বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা। 

আটক করার পর জেরায় জানা যায় আটক ওই ব্যক্তি  বাংলাদেশ পুলিসের এক কর্তা। নাম আরিফুজ্জামান। বাড়ি বাংলাদেশের নেইলফামারির সাহিপাড়ায়। সূত্রের খবর, হাসিনা জমানার পতনের পর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় গত কয়েক মাস ধরে বসবাস করছিলেন। সুযোগ খুঁজছিলেন ভারতে আসার।

শনিবার স্বরূপনগরের বিথারী সীমান্ত এলাকা দিয়ে  ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেইসময় তাঁকে আটক করে বিএসএফ।  এরপর জেরা করতেই বেরিয়ে আসে ধৃত আরিফুজ্জামান বাংলাদেশের একজন পুলিসকর্তা ছিলেন। তারপরই তাঁকে নিয়ে আসা হয় স্বরূপনগর থানায়। গোটা বিষয়টি জানানো হয় থানায়। তারপরই অনুপ্রবেশকারী আরিফুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়।

অন্যদিকে, ভারতীয় নথি জাল করে টানা ১০ বছর ভারতে বসবাস করার পর ধরা পড়ে গেলেন এক বাংলাদেশি। তাকে স্বরূপনগরের হাকিমপুরের মাঝের পাড়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। আজ ওই দুজনকে বসিরহাট মহকমা আদালতে তোলা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে কোনো দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশি পুলিস কর্তা ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েননি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বিশ্বের দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলোর একটি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে প্রায় ২ হাজার ২১৭ কিলোমিটার। নদীঘেরা ভৌগোলিক অবস্থান, ঘনবসতি এবং শহরাঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও মানবপাচারের ঝুঁকি সবসময়ই বেশি থাকে।

