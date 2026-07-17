/পাসপোর্ট পকেটে, ট্রলিতে ১৯ লাখের সোনা! তল্লাশি চালাতেই চোখ চড়কগাছ জওয়ানদের

মনোজ মন্ডল: বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে ভদ্রলোকের মতোই বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছিলেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবৈধ সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক পাচারকারীকে। পেট্রাপোল সীমান্তে সীমান্ত সুরক্ষা বল-এর কড়া নজরদারিতে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন বাংলাদেশি সোনা পাচারকারী। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার অবৈধ সোনা। ধৃত ব্যক্তির নাম রিয়াজুল হক চৌধুরী। উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল আন্তর্জাতিক সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে সে।
কীভাবে ধরা পড়ল পাচারকারী?
রিয়াজুল হক চৌধুরী নামের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের। জওয়ানরা কালক্ষেপ না করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আটকে তল্লাশি শুরু করেন। তল্লাশি চালাতেই চোখ চড়কগাছ জওয়ানদের! দেখা যায়, ধৃত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশে এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগের ভেতর অত্যন্ত সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সোনা।
উদ্ধার হওয়া সোনার পরিমাণ ও বাজারমূল্য
মোট উদ্ধার: ১৪৯ গ্রাম সোনা। বর্তমান আনুমানিক বাজারমূল্য: প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ সোনার সপক্ষে কোনো বৈধ কাগজপত্র বা নথি দেখাতে পারেননি রিয়াজুল। সোনার কোনো বৈধ নথি না থাকায় বিএসএফ জওয়ানরা প্রথমে রিয়াজুলকে আটক করেন। পরবর্তীতে উদ্ধার হওয়া সোনাসহ ওই চোরাচালানকারীকে পেট্রাপোল থানার পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের পুলিসি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পেট্রাপোল থানার পুলিস। এই চক্রের পেছনে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
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