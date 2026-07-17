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পাসপোর্ট পকেটে, ট্রলিতে ১৯ লাখের সোনা! তল্লাশি চালাতেই চোখ চড়কগাছ জওয়ানদের

Gold smuggling: বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার মুখে পেট্রাপোল সীমান্তে গ্রেফতার এক সোনা পাচারকারী। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক রিয়াজুল হক চৌধুরীর ট্রলি ব্যাগ ও শরীর থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৪৯ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিসি হেফাজত চেয়ে বনগাঁ আদালতে পাঠিয়েছে পেট্রাপোল থানার পুলিস।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:01 PM IST
পাসপোর্ট পকেটে, ট্রলিতে ১৯ লাখের সোনা! তল্লাশি চালাতেই চোখ চড়কগাছ জওয়ানদের
Image Credit: প্রতীকী ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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