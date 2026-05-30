/Gour Mohanto Baba: মহাকুম্ভ দেখার লোভ সামলাতে পারেননি, হাকিমপুর চেক পোস্টে মহন্ত বাবার ভিন্ন ছবি...

অয়ন ঘোষাল: ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে বাংলাদেশে পলায়ন শুরু অনুপ্রবেশকারীদের। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর আবার ২০২৬ এর মে মাস থেকে বারংবার একই ছবি ধরা পড়েছে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায়। এহেন হাকিমপুর চেক পোস্টে সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি ধরা পড়ল জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরায়। ক্যামেরায় ধরা দিলেন এক হিন্দু সাধু। আসল নাম সুব্রত মহন্ত। দীক্ষা নাম গৌর মহন্ত বাবা।
তিনি ২০২৬ সালের মহাকুম্ভ মেলা দেখার লোভ সামলাতে না পেরে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ থেকে আরও দুই সন্ন্যাসীকে নিয়ে নিজেরাই ঘোজা ডাঙ্গা সীমান্ত রাতের অন্ধকারে পেরিয়ে ঢুকে পড়েন পশ্চিমবঙ্গে। এরপর সোজা চলে যান প্রয়াগরাজ কুম্ভ মেলায়। সেখানে ২৭ দিন কাটানোর পর বিহার-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে চলে যান নেপালের কাঠমান্ডু। পশুপতিনাথের মন্দির-সহ নেপালের বিভিন্ন হিন্দু তীর্থ স্থান দর্শন করেন। আবার বর্ডার পেরিয়ে নেপাল থেকে ঢুকে পড়েন ভারতে।
কিছুদিন বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে কাটানোর পর উত্তর ২৪ পরগনার একটি শ্মশানে সাধনপীঠে আশ্রয় নেন। তখনই কানে পৌঁছায় সরকার বদলের বার্তা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন অনুপ্রবেশকারীদের আর ঠাঁই হবে না পশ্চিমবঙ্গে। অতএব শুক্রবার শেষ রাতে তিনি পৌঁছান হাকিমপুর চেক পোস্টে। মোদীর জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। আর সরকারের কড়া অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলদেশে ফিরে যাওয়ার।
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন। তাঁর সেই কড়া মন্তব্যের পর থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় চাপা আতঙ্ক ছড়িয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। গত প্রায় এক সপ্তাহ হাকিমপুর চেকপোস্টে অস্বাভাবিক ভিড় নজরে পড়ছে। কারও মাথায় কাপড়ে বাঁধা পুঁটুলি, কারও হাতে পুরানো ট্রলি ব্যাগ, কারও কোলে ছোটো শিশু।
