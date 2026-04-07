English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
SIR in Bengal: এলাকায় 'বাবা' জোগাড় করে বাংলাদেশি এখন ভোটার লিস্টে, ভারতীয় নাগরিকই বাদ, বিস্ফোরক অভিযোগ হেমতাবাদে

SIR in Bengal:  ঘটনাকে ঘিরে নাটকীয় মোড় আসে যখন আজগর আলী নিজেই ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেন যে, সেলিম আলীর নাম তার ‘ছেলে’ পরিচয়ে তোলা হয়েছিল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 7, 2026, 03:37 PM IST
ভবানন্দ সিংহ: ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে যখন ক্ষোভ, আন্দোলন এবং রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ বিধানসভা থেকে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ—ভারতীয় নাগরিকদের নাম বাদ, অথচ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম নির্বিঘ্নে তালিকাভুক্ত!

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের আবহে হেমতাবাদ বিধানসভার তিওরডাঙি গ্রাম যেন সেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একদিকে বহু ভারতীয় নাগরিকের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ছে, অন্যদিকে অভিযোগ উঠছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা সহজেই জায়গা করে নিচ্ছেন ভোটার তালিকায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত করে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে।

অভিযোগ, তিওরডাঙি গ্রামের বাসিন্দা আজগর আলীর ‘পুত্র’ পরিচয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সেলিম আলী নামে এক ব্যক্তি, যাকে স্থানীয়রা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে দাবি করছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয়, যেখানে প্রায় ৫০ জন ভারতীয় নাগরিকের নাম SIR প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছে, সেখানে সেলিম আলীর নাম তালিকার ৪৫০ নম্বরে বহাল রয়েছে।

ঘটনাকে ঘিরে নাটকীয় মোড় আসে যখন আজগর আলী নিজেই ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেন যে, সেলিম আলীর নাম তার ‘ছেলে’ পরিচয়ে তোলা হয়েছিল। যদিও এখন তা বাতিল হওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে এখনও নামটি তালিকায় রয়ে গেছে বলেই দাবি। শুধু একজন নয়, স্থানীয়দের অভিযোগ, তিওরডাঙি গ্রামে আরও কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী বহু বছর ধরে বসবাস করছেন এবং তাদের নামও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অন্যদিকে, সোমবার রায়গঞ্জ বিডিও অফিসে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। নাম বাদ পড়া বহু মানুষ ট্রাইবুনালে আবেদন জানাতে ভিড় জমিয়েছেন। অভিযোগের সুর প্রায় এক—একই পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের নাম তালিকায় থাকলেও, হঠাৎ করেই একজন বা দু’জনের নাম বাদ পড়েছে। ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বিন্দোল গ্রামের বাসিন্দা আলী হোসেন জানান, তার পরিবারের সকলের নাম তালিকায় থাকলেও তার নিজের নাম মুছে গেছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “আমরা ভারতীয় হয়েও তালিকা থেকে বাদ পড়ছি, আর ওপার থেকে এলাকায় নতুন আসা মানুষরা সহজেই নাম তুলছে।”

শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকুটোলা এলাকার বাসিন্দা হাসিমুদ্দিনের অভিযোগও একইরকম। তার নিজের নাম থাকলেও ছেলের নাম বাতিল হয়েছে। তিওরডাঙির ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি তীব্র ক্ষোভে বলেন, “ওরাই এখন হিন্দুস্থানী, আর আমরা যেন বাংলাদেশি হয়ে গেলাম!”

তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভিন্ন সুর। সংশ্লিষ্ট এলাকার BLO পম্পা রায় সরকার জানিয়েছেন, তিনি নিয়ম মেনেই বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করেছেন এবং নাগরিকদের দেওয়া তথ্য ও নথির ভিত্তিতেই আপলোড করা হয়েছে। তার দাবি, কোনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ কেউ জানাননি।

একদিকে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ, অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্তির দাবি—এই দ্বৈত চিত্র স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিয়ে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই ইস্যু রাজনৈতিকভাবে আরও বিস্ফোরক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে তা বলাই বাহুল্য।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
SIR in BengalhemtabadBangladeshi in Voter List
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

