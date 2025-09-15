Petrapole Land Port: দিনভর ২ সন্তানকে নিয়ে পেট্রাপোলে বসে মহিলা, বাংলাদেশি বৌমাকে সীমান্তে রেখে হাওয়া কাকা শ্বশুর!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sep 15, 2025
মনোজ মণ্ডল: সকালে থেকে ২ সন্তান-সহ পেট্রাপোল সীমান্তের ৩ নম্বর গেটের কাছে বসেছিলেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। মাঝেমধ্যে অসহায়ের মতো ঘোরাঘুরি করছিলেন। বিষয়টি লক্ষ্য করেই স্থানীয়রা তাঁকে জিজ্ঞসাবাদ করেন। তখনই বেরিয়ে আসে তাকে বাংলাদেশের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে সীমন্তে ফেলে পালিয়েছে কাকা শ্বশুর।

অন্তঃসত্ত্বা ওই মহিলার সঙ্গে রয়েছে ৪ বছরের ও একটি ২ বছরের পুত্র সন্তান। মহিলা জানান তার নাম পারিমা আক্তার। বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। ৬ বছর আগে ভারতের বাসিন্দা মিলন শেখের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মিলন ছোট থেকে মায়ের সঙ্গে বাংলাদেশেই থাকতো বলে জানায় পারিমা। বিয়ের পর তারা বাংলাদেশেই থাকতো। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে তার আদি বাড়ি ক্যানিংয়ের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।  ৯ মাস আগে স্বামীর সাথে ভারতে এসে ক্যানিং-এ থাকছিল বলে জানায় সে।

পরিমার অভিযোগ, ভারতে আসার পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাপ দিতে থাকে। রবিবার সকালে পরিমাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে কাকা শ্বশুর চাঁদ শেখ। তারপরই ২ শিশু-সহ তাকে নিয়ে আসে পেট্রাপোলে। কিন্তু হোটেলে খাওয়ানোর পর ফল আনার নাম করে পালিয়ে যায়। কাকা শ্বশুর ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোন বন্ধ বলে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ২ বাচ্চা নিয়েই অসহায়ের মত পেট্রাপোল সীমান্তের ৩ নম্বর গেটে কাছে বসে থাকে অন্তঃসত্ত্বা পরিমা।

সোমবার সকালে খবর পেয়ে ওই অন্তঃসত্ত্বা বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পেট্রাপোল থানার পুলিস। ওই মহিলা কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলাদেশী অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে আজ পাঠানো হবে বনগাঁ মহকুমা আদালতে।

