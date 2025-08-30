English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladeshi Arrested:পুনিত সিং আসলে হৃদয় মিঞা, মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে পার হতে গিয়ে গ্রেফতার বাংলাদেশি যুবক

Bangladeshi Arrested:ওই গ্রেফতার নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির তরজা। বিজেপির অভিযোগ, শাসক দলের প্রচ্ছন্ন মদতেই এরাজ্যের মাটি ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 30, 2025, 05:23 PM IST
হৃদয়

রণজয় সিংহ ও মনোজ মণ্ডল: বাংলাদেশের বাসিন্দা, নাম হৃদয় মিঞা। ভারতে এসে নাম বদল করে ছিলেন পুনিত সিং হিসেবে। থাকতেন বেঙ্গালুরুতে। ভিন রাজ্যে বাংলাদেশিদের ধরপাকড় শুরু হওয়ার পরই মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মহদিপুর দিয়ে বাংলাদেশের পালানোর পথে ইংরেজবাজার থানার পুলিসের হাতে গ্রেফতার হৃদয় মিঞা। 

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে হৃদয়কে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃত বাংলাদেশিকে শনিবার ১০ দিনের পুলিসি হেফাজতের আবেদন করে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশি হৃদয় মিঞার বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানা এলাকায়। পাঁচ বছর আগে সে ভারতে প্রবেশ করেছিল। জাল ভোটার কার্ড বানিয়ে বেঙ্গালুরুতে শ্রমিকের কাজ করত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করছিল মালদার এই সীমান্ত দিয়ে। আর সেই সময় তাকে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

ওই গ্রেফতার নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির তরজা। বিজেপির অভিযোগ, শাসক দলের প্রচ্ছন্ন মদতেই এরাজ্যের মাটি ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ হয়। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা  বিএসএফের। আর যে বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে এই রাজ্যের পুলিসই গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, বাংলাদেশের পাসপোর্ট সহ এক ভারতীয় মহিলাকে গ্রেফতার করল পেট্রাপোল থানার পুলিস। ধৃতকে শনিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃত মহিলা লিপিকা মণ্ডল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার জয়পুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিস সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকালে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাবার সময় বিএসএফের তল্লাশিতে ওই মহিলাকে আটক করা হয়। ধৃত ভারতীয় মহিলার কাছ থেকে একটি বাংলাদেশী পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়। এরপর বিএসএফের পক্ষ থেকে ওই মহিলাকে পেট্রাপোল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে লাগেজ পার্টি হিসাবে বাংলাদেশে যেত বলে সূত্রের খবর।

