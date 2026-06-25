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বাংলার আবাস যোজনায় কীভাবে আবেদন করবেন? ঘর পাওয়ার জন্য কী কী নিয়ম ও নথিপত্র লাগবে, জেনে নিন

Banglar Awaas Yojana: 'বাংলার আবাস যোজনা' মূলত রাজ্যের গৃহহীন ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাকা বাড়ি তৈরির একটি প্রকল্প। এই সুবিধা পেতে কী কী করতে হবে আবেদনকারীকে? 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:20 PM IST
বাংলার আবাস যোজনায় কীভাবে আবেদন করবেন? ঘর পাওয়ার জন্য কী কী নিয়ম ও নথিপত্র লাগবে, জেনে নিন
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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বাংলার আবাস যোজনায় কীভাবে আবেদন করবেন? ঘর পাওয়ার জন্য কী কী নিয়ম ও নথিপত্র লাগবে?
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