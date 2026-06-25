/বাংলার আবাস যোজনায় কীভাবে আবেদন করবেন? ঘর পাওয়ার জন্য কী কী নিয়ম ও নথিপত্র লাগবে, জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগের সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কারচুপির একাধিক অভিযোগ সামনে আসায় এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে আরও সতর্ক বাংলার সরকার। ‘বাংলার আবাস যোজনা’-য় রাজ্যের গ্রামীণ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গৃহহীন পরিবারকে পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছো। আগে এটি ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’-র অংশ হিসেবে কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ অর্থায়নে চললেও, বর্তমানে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল ও ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত দুঃস্থ মানুষের কাছে পাকা ছাদ পৌঁছে দেওয়াই এই গৃহনির্মাণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
আপনিও কি পিএম আবাস প্রকল্পে বারবার আবেদন করেছেন অথচ আবেদন গ্রহণ হচ্ছে না?
আবেদনের যোগ্যতা
বাংলার আবাস যোজনার সুবিধা পেতে গেলে আবেদনকারী এবং তাঁর পরিবারকে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে: আবেদনকারীকে অবশ্যই স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনকারীকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত হতে হবে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যসীমার নিচে নাম থাকা আবশ্যক। আবেদনকারীর পরিবারকে সম্পূর্ণ গৃহহীন হতে হবে অথবা তাদের বর্তমান বাড়ি কাঁচা হতে হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের নামে রাজ্যের বা দেশের কোথাও কোনও পাকা বাড়ি থাকা চলবে না। আবেদনকারী আগে অন্য কোনও সরকারি আবাসন বা গৃহনির্মাণ প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকলে তিনি এই যোজনার জন্য বিবেচিত নন। পরিবারের কোনও সদস্যের সরকারি চাকরি, স্থায়ী মাসিক বেতন বা বড় কোনও আয়ের উৎস থাকা চলবে না।
কী কী নথিপত্র প্রয়োজন?
আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে এবং সরকারি স্তরে ভেরিফিকেশনের সময় প্রয়োজন- আবেদনকারীর আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড। ডিজিটাল রেশন কার্ড এবং পঞ্চায়েত প্রধানের দেওয়া ঠিকানার শংসাপত্র। পঞ্চায়েত বা উপযুক্ত ব্লক কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত পারিবারিক আয়ের শংসাপত্র। আবেদনকারীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবইয়ের প্রথম পাতার স্পষ্ট জেরক্স, কারণ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। আবেদনকারীর সাম্প্রতিক রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি। যে জায়গায় বর্তমান কাঁচা বাড়ির খতিয়ানে নতুন বাড়িটি তৈরি হবে, সেই জমির দলিল, পর্চা বা মালিকানার প্রমাণপত্র।
আবেদন ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়া
বাংলার আবাস যোজনার নাম নথিভুক্তকরণ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত টাকা পাওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সরকার মূলত আর্থ-সামাজিক জাতি গণনা ডেটাবেস এবং গ্রামীণ সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে যোগ্যদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে। এছাড়া রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট সরকারি পোর্টালে গিয়েও খোঁজ নেওয়া যায়। তালিকায় নাম এলেই সরাসরি টাকা দেওয়া হয় না। দুর্নীতি রুখতে এবং প্রকৃত গরিব মানুষ যাতে এই ঘর পান, তার জন্য সরকারি আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত স্তরের দল সরাসরি আবেদনকারীর বর্তমান বাসস্থানে যান। তাঁরা খতিয়ে দেখেন যে সত্যি আবেদনকারীর মাটির বা কাঁচা বাড়ি রয়েছে কি না। যাচাইয়ের ছবি ও তথ্য সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হয় এবং আবেদনকারীর আইডি নম্বর দিয়ে অনলাইনেই আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস ট্র্যাক করা যায়।
চূড়ান্ত অনুমোদনের পর, বাড়ি তৈরির টাকা সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। এই টাকা সাধারণত তিন বা চারটি কিস্তিতে দেওয়া হয়। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে ভিত তৈরির পর সরকারি কর্মীরা এসে তার ছবি তুলে পোর্টালে আপলোড করলে তবেই পরবর্তী কিস্তির টাকা রিলিজ করা হয়।
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