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Banglar Bari Project: রাজ্যের গরিব মানুষের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ভয়ংকর দুর্নীতি? SIR-এ বাদ যাওয়া কেউ সুবিধা পাবে? কী শাস্তির খাড়াঁ? মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

CM Suvendu Adhikari on PM Awas Yojana: বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও টাকা যাতে ভুল হাতে না যায়, তা নিশ্চিত করতে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ একটি সাংবাদিক বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, আবাস যোজনায় এবার সব তথ্য ও নথি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নেওয়ার পরেই টাকা অনুমোদিত হবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 09, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:17 PM IST
Banglar Bari Project: রাজ্যের গরিব মানুষের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ভয়ংকর দুর্নীতি? SIR-এ বাদ যাওয়া কেউ সুবিধা পাবে? কী শাস্তির খাড়াঁ? মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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