/Banglar Bari Project: রাজ্যের গরিব মানুষের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ভয়ংকর দুর্নীতি? SIR-এ বাদ যাওয়া কেউ সুবিধা পাবে? কী শাস্তির খাড়াঁ? মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিরাট গতি লক্ষ্য। ১০০ দিনের কাজ ও গ্রামীণ রাস্তার পর এবার ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’ (PMAY) বা ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে ১০ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।
তবে এই বিপুল বরাদ্দের মাঝেই প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলের দুর্নীতির ফাইল খুলতে শুরু করেছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, দুর্নীতি নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। সেই মোতাবেক এবার ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের দুর্নীতিতে বড় পদক্ষেপ নবান্নের।
দুর্নীতির ভুরিভুরি অভিযোগ তুলে ২০২২ সাল থেকে আবাস যোজনার বরাদ্দ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্র। সে বছর সাড়ে ১১ লক্ষ বাড়ির জন্য প্রথমে ৮২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও পরে তা আটকে দেওয়া হয়। গত দুই আর্থিক বছরে তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিজস্ব কোষাগার থেকে ২৮ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দিলেও কেন্দ্রীয় স্তরে জট কাটেনি।
অবশেষে দিল্লিতে নতুন সরকার গঠনের পর এক ধাক্কায় ১০ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন মিলল। এর পাশাপাশি গ্রামীণ সড়ক যোজনা (PMGSY), পেনশন এবং ১০০ দিনের কাজ মিলিয়ে মোট ১৭০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করেছে মোদী সরকার। যার মধ্যে রয়েছে:
গ্রামীণ রাস্তা: পূর্বতন জমানার শেষ ৫ বছরে গ্রামীণ রাস্তার কাজ তলানিতে ঠেকেছিল। সেই ভোল বদলাতে সরাসরি কেন্দ্রীয় বরাদ্দে ৮০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
১০০ দিনের কাজ: জুন মাস থেকে শুরু হতে চলা ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা।
গ্রামীণ পেনশন: পঞ্চায়েত দফতরের আওতাধীন পেনশনের জন্য অনুমোদন মিলেছে আরও ৬০০ কোটি টাকার।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর দিল্লির রাজকোষের এই দরজা খুলে যাওয়া আসলে ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারেরই সুফল।
কেন্দ্রীয় অর্থ আসার পরপরই ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে হওয়া বিগত দিনের দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ্যে আনতে চলেছে বর্তমান সরকার। অভিযোগ উঠেছে, এই প্রকল্পে বহু অযোগ্য উপভোক্তাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়ে সরকারি কোষাগারের বিপুল অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে।
এই জালিয়াতি রুখতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরকে উপভোক্তাদের তথ্য পুনরায় যাচাই (Re-verify) করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।
নবান্নের কড়া নির্দেশিকা:
১. উপভোক্তাদের সমস্ত তথ্য পুনরায় খতিয়ে দেখে অযোগ্যদের নাম চিহ্নিত করতে হবে।
২. ‘SIR’-এর ‘ASDD’ তালিকায় থাকা কেউ বেআইনিভাবে সুবিধা পেয়েছে কি না, তা রিপোর্টে স্পষ্ট জানাতে হবে।
৩. এই মাসের শেষের মধ্যেই মুখ্যসচিবের দফতরে সম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।
উল্লেখ্য, ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে প্রতিটি গরিব পরিবারকে পাকা বাড়ি তৈরির জন্য মোট ১লাখ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আগে এই টাকা দেওয়া হতো তিন ধাপে (৪০+৪০+৪০ হাজার)। কিন্তু পরবর্তীতে নিয়মে পরিবর্তন এনে তা দু’টি কিস্তিতে (৬০+৬০ হাজার) দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের টাকা প্রথম বার দেওয়া শুরু হয়েছিল।
বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও টাকা যাতে ভুল হাতে না যায়, তা নিশ্চিত করতে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ একটি সাংবাদিক বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, আবাস যোজনায় এবার সব তথ্য ও নথি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নেওয়ার পরেই টাকা অনুমোদিত হবে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের জন্য ইতোমধ্যেই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। জেলা উন্নয়ন পর্যবেক্ষকরা ‘দিশা কমিটি’র (DISHA Committee) অধীনে কাজ করবেন, যেখানে সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলাশাসকরা সরাসরি যুক্ত থাকবেন।
পাশাপাশি, গ্রামীণ স্তরে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং কাজ দ্রুত শেষ করতে পঞ্চায়েতে ৬৫৩৬টি পদে এবং পরবর্তীতে একযোগে ১১১৫৪টি শূন্যপদে নিয়োগের মহাপরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। সব মিলিয়ে, একদিকে গ্রামীণ উন্নয়নে কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ, আর অন্যদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে বাংলায় এক নতুন প্রশাসনিক অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে বর্তমান সরকার।
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