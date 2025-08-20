Bank Dacoity: শাটার নামিয়ে চাকদহের ব্যাংকে ভয়াবহ ডাকাতি! ঋণগ্রহীতাদের বন্ধকি সব সোনা লুট...

Bank Dacoity: শাটার নামিয়ে চাকদহের ব্যাংকে ভয়াবহ ডাকাতি! ঋণগ্রহীতাদের বন্ধকি সব সোনা লুট...
Bank robbery: ব্যাংকটি মূলত সোনা বন্ধক রাখার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। সেই সোনাই লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিস দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।
বিশ্বজিৎ মিত্র: চাকদহে বেসরকারি ব্যাংকে ভয়াবহ ডাকাতি। মঙ্গলবার ভর সন্ধেবেলায় চাকদহের জনবহুল এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনাটি ঘটেছে। নদিয়ার চাকদহ থানার অন্তর্গত লালপুরে চাকদহ-বনগাঁ রোডের উপর অবস্থিত ওই বেসরকারি ব্যাংকে দুজন মুখোশধারী দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে। তারপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ব্যাংকের সোনা লুট করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ দুই দুষ্কৃতী হঠাৎ ব্যাংকে প্রবেশ করে। ব্যাংকে ঢুকেই সদর দরজার শাটার নামিয়ে দেয়। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কর্মীদের ভয় দেখায়। তারপর ব্যাংকের ভিতরে থাকা সমস্ত সোনার গয়না দুটি ব্যাগে ভরে নিয়ে চম্পট দেয়। বেসরকারি ব্যাংকটি মূলত সোনা বন্ধক রাখার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে।
জানা গিয়েছে, ডাকাতির ঘটনার সময় ব্যাংকের ভিতরে চারজন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। দুষ্কৃতীরা পালানোর আগে বাইরে থেকে শাটার নামিয়ে দেয়। ফলে ব্যাংকের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যোগাযোগ করতে পারেননি। কিছু সময়ের জন্য ভিতরেই আটকে পড়েন তাঁরা। পরবর্তীতে ডাকাতির ঘটনার খবর পেয়ে চাকদহ থানা থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিসবাহিনী। কর্মীদের উদ্ধার করে।
পরে রানাঘাট পুলিস জেলার পুলিস সুপার আশিষ কুমার মৌর্যও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ডাকাতির ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পুলিস সুপার জানিয়েছেন, “ব্যাংকে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়। সেই সোনাই লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।” ঠিক কত মূল্যের সোনা খোয়া গিয়েছে, সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।
পুলিস দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। চাঞ্চল্যকর এই ডাকাতির ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
