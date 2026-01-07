Bankura BJP MLA Amarnath Sakha on Laxmi Bhandar: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আসলে মুসলমান ভাণ্ডার! একটা গোষ্ঠীকে তোষণ করতেই এই প্রকল্প: বিজেপি বিধায়ক

Bankura BJP MLA Amarnath Sakha on Laxmi Bhandar: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আসলে মুসলমান ভাণ্ডার! একটা গোষ্ঠীকে তোষণ করতেই এই প্রকল্প: বিজেপি বিধায়ক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' (Laxmi Bhandar) কে এবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে 'মুসলমান ভাণ্ডার' (Muslim Bhandar) বলে কটাক্ষ করলেন বাঁকুড়ার ওন্দার (Bankura MLA Amarnath Sakha) বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা। তাঁর যুক্তি এই সরকারি প্রকল্প, যে যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয় তাতে তা সবদিক থেকেই মুসলমান ভান্ডার। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃনমূলের দাবি লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তা বাংলার নারী শক্তি আগামী নির্বাচনে (West Bengal Aseembly Election 2026) বিজেপিকে রাজ্য ছাড়া করবে বুঝতে পেরেই বিজেপি নেতারা এমন মন্তব্য করছেন।
গতকাল বিকালে বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বামনিয়া হাটতলা ময়দানে পরিবর্তন সংকল্প সভা করে বিজেপি। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা। এই সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে বাঁকুড়ার ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন মাসে মাসে বাড়ির মহিলারা যে এক হাজার টাকা হাতে পাচ্ছেন তা লক্ষ্মীর ভান্ডার নয়, তা আসলে মুসলমান ভান্ডার। কেন এমন মন্তব্য তার পিছনে যুক্তিও সাজিয়েছেন অমরনাথ শাখা। তিনি বলেন, অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে এক জন করে মহিলা।
স্বাভাবিকভাবে সেই পরিবারগুলি মাসিক এক হাজার টাকা পাচ্ছে। অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলমান পরিবারে একাধিক মহিলা থাকায় ওই সরকারি প্রকল্পে পরিবারপিছু ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পাচ্ছে। বিধায়কের দাবি সমাজের বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তোষণ করতেই এই প্রকল্প। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির উদাহরণ টেনে বিধায়কের দাবি এ রাজ্যে সরকার বদল হলে ওই প্রকল্পের নাম অন্নপূর্ণা ভান্ডার করে প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রকাশ্য সভামঞ্চে বিজেপি বিধায়কের এমন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে তৃনমূল। তৃনমূলের দাবি লক্ষ্মীর ভান্ডারের জনপ্রিয়তালে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রকল্প প্রাপক নারীশক্তি বিজেপিকে রাজ্য ছাড়া করবে।
এর আগেও বিতর্কিত মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছিলেন এই বিধায়ক।
আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় যখন গোটা দেশ তোলপাড়, তখন বাঁকুড়ার ওন্দার বিজেপির বিধায়ক অমরনাথ শাখার কুকথা নিয়ে আন্দোলিত হয়ে উঠল রাজ্য রাজনীতি।
অমরনাথ শাখার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে, তাতে অমরনাথ বলছেন, 'আমরা মমতা ব্যানার্জিকে রেট দিচ্ছি। আপনার রেট হচ্ছে ২৫ লাখ টাকা। আপনি কোনও মোল্লাকে ধরে বেরিয়ে যান, আমরা ২৫ লাখ টাকা দেব'।
শুধু একথা বলাই নয়, অমরনাথ বলেন, 'আপনি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নন, আপনি একজন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী। এই মুখ্যমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়াতে হবে'।
অমরনাথের এ কথার তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে শাসক দল তৃণমূল। তাদের কথায়, বিজেপির সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখন অমরনাথ শাখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেট বেঁধে দিতে চাইছেন। একটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারী বিদ্বেষ কতদূর প্রসারিত তা এ কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। যারা দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে সামান্য সন্মান দিতে পারেন না, তাদের মহিলা সুরক্ষা নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকারই নেই।
