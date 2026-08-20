২৭৫ বাড়ির হাউস লিস্টিং মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়!দু'দিনে সেন্সাস ও অ্যাপ আপলোডের কাজ শেষ শিক্ষকের

মনোরঞ্জন মিশ্র: শিক্ষকতার পাশাপাশি সরকারি কর্তব্যে দৃষ্টান্ত। মাত্র দু'দিনে সেন্সাসের কাজ শেষ করে নজির শিক্ষক বৃষকেতু কুইরির। শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকারি কাজে অতুলনীয় নিষ্ঠার অনন্য নজির গড়লেন বাঁকুড়ার গাগী গ্রামের বাসিন্দা ও পিড়রগোড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। ২০২৬ সালের জনগণনার হাউস লিস্টিং পর্বে 'এনুমারেটর' হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে তিনি তাঁর নির্ধারিত এলাকার সমস্ত কাজ মাত্র দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছেন
শিক্ষক বৃষকেতু কুইরিকে তাঁর এলাকা HLB 0004 (পিড়রগোড়িয়া)-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল
স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কারণে এলাকার রাস্তাঘাট ও মানুষের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচিতি ছিল, যা কাজে অনেকটাই সাহায্য করেছে
কাজের ক্ষেত্রে বৃষকেতু কুইরির এই পেশাদারিত্ব ও একাগ্রতা নতুন নয়
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