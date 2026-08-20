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২৭৫ বাড়ির হাউস লিস্টিং মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়!দু'দিনে সেন্সাস ও অ্যাপ আপলোডের কাজ শেষ শিক্ষকের

২০২৬ সেন্সাসের অধীনে পিড়রগোড়িয়ার ১৭৯ বিল্ডিংয়ের ২৭৫ বাড়ির 'হাউস লিস্টিং' ও অ্যাপে তথ্য আপলোডের জটিল কাজ মাত্র দুই দিনে সম্পন্ন করেন তিনি। এর আগে মাত্র ১৫ দিনে বিএলও-র কাজ শেষ করে রাজ্য সরকারের সম্মান পান তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:34 PM IST
২৭৫ বাড়ির হাউস লিস্টিং মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়!দু'দিনে সেন্সাস ও অ্যাপ আপলোডের কাজ শেষ শিক্ষকের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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