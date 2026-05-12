Minister Khudiram Tudu: 'তৃণমূল মুড়ি-মুড়কির মতো ভুয়ো ST সার্টিফিকেট দিয়েছে, সব বাতিল করব: দায়িত্ব নিয়েই কড়া মন্ত্রী ক্ষুদিরাম

Minister Khudiram Tudu: 'আদিবাসী হোস্টেলগুলো বিগত সরকার কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর আমি ব্যবস্থা করব, যাতে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা বিনা পয়সায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে পারে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জঙ্গলমহল থেকে হার না মানা লড়াই। ভোটে জিতে এবার মন্ত্রী হলেন বাঁকুড়ার রানীবাঁধে জয়ী বিজেপি প্রার্থী ক্ষুদিরাম টুডু। দায়িত্ব নিয়েই কাজে নেমে পড়লেন তিনি। নবনিযুক্ত মন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট নির্মূল করব। অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধ করব'।
রাজ্যের ফের পালাবদল। বিজেপি সরকারের মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মন্ত্রিসভার সদস্য মাত্র ৫ জন। সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন জঙ্গলমহলের মাস্টারমশাই। ব্রিগেডে মঞ্চে সাঁওতালি ভাষায় শপথ নেন ক্ষুদিরাম টুডু। নতুন সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। সঙ্গে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরও।
এদিন বর্ধমানে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে নবনিযুক্ত মন্ত্রী ক্ষুদিরাম বলেন, 'প্রায় ১৫ বছরে প্রচুর অ-আদিবাসী আদিবাসী হয়েছে। দুয়ারে সরকারের নাম করে তৃণমূল সরকার মুড়-মুড়কির মতো ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমি সেটা নির্মূল করব। এটাই আমার প্রথম কাজ'।
জঙ্গলমহলে আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য হস্টেল তৈরির পরিকল্পনা কথা জানিয়েছেন ক্ষুদিরাম। তাঁর কথায়, 'ওখানে(জঙ্গমহল) এখনও পানীয় জলের ভীষণ সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা এবং আদিবাসী হোস্টেলগুলো বিগত সরকার কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর আমি ব্যবস্থা করব, যাতে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা বিনা পয়সায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে পারে'। মন্ত্রী জানান, 'আমার বিধানসভায় এলাকায় প্রায় ২০ অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রধান দাবি পানীয় জল ও রাস্তাঘাট'। বলেন, 'আমি খুব শীঘ্রই প্রতিটি বাড়িতে পর্যাপ্ত জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)