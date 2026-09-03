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ডাক্তার-বিধায়কের পর এবার 'দুয়ারে শিক্ষক'! বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন টিচাররা, কিন্তু কেন?

Bankura School: হাইস্কুলে ছাত্র উপস্থিতি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের ফেরাতে গ্রামে গ্রামে হাজির হন শিক্ষকেরা। অনুসন্ধানে উঠে আসে, চরম দারিদ্র্য ও শিশুশ্রমের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া, পরিকাঠামোর অভাব ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাই এর মূল কারণ। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:28 AM IST
ডাক্তার-বিধায়কের পর এবার 'দুয়ারে শিক্ষক'! বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন টিচাররা, কিন্তু কেন?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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