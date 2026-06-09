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Primary School: শিশুদের শৌচালয়ও জবরদখল, স্কুলের ভিতরেই সংসার! প্রাইমারির স্কুলে আজবকাণ্ড, তীব্র ক্ষোভ

Bankura News: স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করে দিব্যি বছরের পর বছর বসবাস করছেন এক পরিবার। এই ছবি বাঁকুড়া শহরের ২০ নং ওয়ার্ডের লালবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। পরিবারটি স্কুলের শৌচালয়টিও নিজেদের দখলে নিয়েছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:58 PM IST
Primary School: শিশুদের শৌচালয়ও জবরদখল, স্কুলের ভিতরেই সংসার! প্রাইমারির স্কুলে আজবকাণ্ড, তীব্র ক্ষোভ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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