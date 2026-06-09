/Primary School: শিশুদের শৌচালয়ও জবরদখল, স্কুলের ভিতরেই সংসার! প্রাইমারির স্কুলে আজবকাণ্ড, তীব্র ক্ষোভ

মৃত্যুঞ্জয় দাস: বাঁকুড়া শহরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ক্যাম্পাসের ভেতরেই জবরদখল করে সংসার পেতে বসার এক অদ্ভুত চিত্র সামনে এসেছে। পঠনপাঠন চলার মাঝেই স্কুলের ভেতর বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছে এক পরিবার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্কুলের শৌচালয় দখল করে সংসার
চন্দন দাস নামে এক ব্যক্তি তাঁর সপরিবার নিয়ে স্কুলের ভেতরেই জবরদখল করে দিব্যি সংসার পেতে বসেছেন। শুধু তাই নয়, স্কুলের ক্যাম্পাসে শিশুদের শৌচালয়টিও ওই পরিবার সম্পূর্ণ নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্কুলের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই চরম সমস্যায় পড়ছে স্কুলপড়ুয়ারা।
প্রশাসনের উদাসীনতা ও তৃণমূলের মদতের অভিযোগ
স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ— স্কুল ক্যাম্পাস জবরদখল মুক্ত করার জন্য বারবার বাঁকুড়া পুরসভা ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলর এবং পুরসভার একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই ওই পরিবার বুক ফুলিয়ে স্কুলের ভেতর বসবাস করছে।
দুপক্ষের সাফাই
অভিযুক্ত পরিবার চন্দন দাসের দাবি, তাঁরা বহু বছর ধরে এখানে আছেন এবং বাঁকুড়া পুরসভাই তাঁদের থাকার কথা বলেছিল। এখন তাঁদের সরে যেতে বলা হয়েছে, অন্যত্র বাড়ি তৈরি হলেই তাঁরা চলে যাবেন। পুরসভার তরফে অবশ্য মদত দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিষয়টি মূলত স্কুল শিক্ষা দফতরের এক্তিয়ারভুক্ত। তবুও পরিবারটি কেন এখনও সরে যায়নি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষণীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে এই জবরদখল মুক্ত করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন অভিভাবক ও এলাকাবাসী।
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