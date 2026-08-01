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বরানগরে বীভৎসতা! বাবার স্কুটি থেকে পড়তেই ৫ ও ৭ বছরের ২ ছেলেকেই পিষে দিল ট্রাক

Baranagar BT Road Accident: স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার ধারে বালি-স্টোনচিপ এসব ডাঁই করে ফেলে রেখেছে প্রোমোটাররা। যার জন্যই এহেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST
বরানগরে বীভৎসতা! বাবার স্কুটি থেকে পড়তেই ৫ ও ৭ বছরের ২ ছেলেকেই পিষে দিল ট্রাক
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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