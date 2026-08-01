/বরানগরে বীভৎসতা! বাবার স্কুটি থেকে পড়তেই ৫ ও ৭ বছরের ২ ছেলেকেই পিষে দিল ট্রাক

বরুণ সেনগুপ্ত: বরানগরের অনন্যা সিনেমা হলের কাছে বিটি রোডের উপর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বাবার স্কুটিতে চেপে যাচ্ছিল ২ ছেলে। একজনের বয়স ৫ বছর। আরেকজনের ৭ বছর। বরানগর মল্লিক কলোনির কাছে বিটি রোডের উপর সেই স্কুটিতে ধাক্কা মারে ট্রাক। ট্রাকের ধাক্কায় বাবার স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে ২ ছেলে-ই। বাইক থেকে ছিটকে পড়তেই ২ ছেলেকে পিষে দিল ঘাতক ট্রাক। শনিবার সকালে বরানগরের বিটি রোডের উপর ভয়ংকর দুর্ঘটনায় বাবার চোখের সামনেই মর্মান্তিক মৃত্যু ২ স্কুলপড়ুয়ার। গুরুতর আহত হয়েছেন বাবাও।
কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা?
দুর্ঘটনার পরই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত ৫ ও ৭ বছরের দুই স্কুলছাত্র-ই বরানগর ডানলপ খালসা স্কুলের পড়ুয়া। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বরানগর থানার বিশাল পুলিসবাহিনী। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার ধারে বালি-স্টোনচিপ এসব ডাঁই করে ফেলে রেখেছে প্রোমোটাররা। যার জন্যই এহেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। কোল খালি হল এক মায়ের! স্টোনচিপস এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় স্কুটিটি। সেইসময়ই ট্রাকটি ধাক্কা মারে। দুই শিশু স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে। তারপরই পিষে দেয় ঘাতক ট্রাক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ পড়ুয়ার।
আশঙ্কাজনক বাবাও
ওদিকে গুরুতর আহত বাবাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বাবা। দুর্ঘটনার জেরে বিটি রোডের একটা বড় অংশে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজট তৈরি হয়। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিস। চালককেও পাকড়াও করেছে পুলিস। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে দুই ছেলে আরাধ্য সাউ ও আরভ সাউকে নিয়ে স্কুটারে করে যাচ্ছিলেন অভিষেক সাউ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুই শিশুর মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। রেইনকোট পরে ছিল তারা।
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