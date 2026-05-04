Baranagar Assembly election result 2026 Live: বরাহনগরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: সায়ন্তিকা বনাম সজল দ্বৈরথে শেষ হাসি কে হাসবে?

Baranagar Sayantika Banerjee Election Result 2026: একসময়ের বাম দুর্গ বরাহনগরে ২০২৬-এর লড়াই এখন ত্রিমুখী। ২০২৪-এর উপনির্বাচনে ব্যবধান কমলেও দাপট ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন বিজেপির সজল ঘোষ ও সিপিআইএম-এর সায়নদীপ মিত্র। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান আর 'এসআইআর' বিতর্কের আবহে দমদমের এই গুরুত্বপূর্ণ আসনের ফলের দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 4, 2026, 11:57 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ১১৩ নম্বর বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ আসন। এই কেন্দ্রটি একসময় বামপন্থীদের প্রধান শক্তি কেন্দ্র ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টানা এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। ২০১১ সালের পরিবর্তনের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস রায় এই আসনে জয়ী হয়ে বাম শাসনের অবসান ঘটান। সেই থেকে এই কেন্দ্রটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই রয়েছে। এটি দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি বিধানসভা। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরাহনগর কেন্দ্রে লড়াই অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে। 

২০২৬-এর নির্বাচনে প্রধান প্রার্থীরা হলেন:

তৃণমূল (TMC): সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজেপি (BJP): সজল ঘোষ
সিপিআইএম (CPIM): সায়নদীপ মিত্র

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ ৩৫০০ ভোটে এগিয়ে

২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস রায় ৮৫,৬১৫ ভোট পেয়ে জয়ী হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির পার্নো মিত্র পেয়েছিলেন ৫০,৪৬৮ ভোট। জয়ের ব্যবধান ছিল ৩৫,১৪৭ ভোট।

২০২৪ উপনির্বাচন:
তাপস রায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ১লা জুন ২০২৪-এ এখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯,২৫১ ভোট পেয়ে জয়ী হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সজল ঘোষ পেয়েছিলেন ৬১,১০৩ ভোট। জয়ের ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ৮,১৪৮ ভোটে।

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের লিড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা সৌগত রায়ের জয় সুনিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখে।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

