Minor Girl Baby Birth: নাবালিকা জন্ম দিল কন্যা সন্তান! কিন্তু বাবা কে? পিতৃ পরিচয়ে উঠে এল হেভিওয়েট নেতার আত্মীয়ের নাম...

West Bengal News: পরিবারের সদস্যদের দাবি, নাবালিকা যে সন্তানসম্ভবা তা কোন অংশেই দেখে মনে হয়নি তাকে। সদ্যোজাত শিশুর জন্মের পর পিতৃ পরিচয়ে উঠে আসছে প্রভাবশালী পদাধিকারী নেতার আত্মীয়ের পরিচয়।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 29, 2025, 05:07 PM IST
প্রতীকী ছবি

মনোজ মন্ডল: সন্তান প্রসব ঘিরে শোরগোল। প্রথম দফায় পেটে ব্যাথা পরবর্তীতে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন স্বামিহীন নাবালিকা। সদ্যোজাত শিশুর জন্মের পর পিতৃ পরিচয়ে উঠে আসছে প্রভাবশালী পদাধিকারী তৃণমূল নেতার ভাইপোর পরিচয়। জোর পূর্বক একাধিকবার ধর্ষণের জেরে সন্তান প্রসব, এমনই দাবি নাবালিকার পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসাত কদম্বগাছির উলা গ্রামে।

ধর্ষিতা পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ, পড়া থেকে একা বাড়ি ফেরার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে নাবালিকাকে। একবার নয়, একাধিকবার বিভিন্ন সময় ধর্ষিতা হয়েছে ওই নাবালিকা। অভিযোগ, পরিবার ও স্থানীয়দের কাউকে কিছু জানালে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান হাসিবুল আজাদের ভাইপো ইমরান মোল্লা। চলতি মাসের ১৯ তারিখ পেটের ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে ওই পড়ুয়া।

এরপরে পরিবার ও অন্যান্যরা তাকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা জানান, ওই পড়ুয়া সন্তানসম্ভবা। ২৭ আগস্ট বারাসাত জেলা হাসপাতালে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ওই ১৪ বছরের নাবালিকা পড়ুয়া। তবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়েই পরিবারের মধ্যে জন্মিয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। কে এই সন্তানের বাবা? পরবর্তীতে ওই নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তার পরিবারকে জানায়, ইমরান মোল্লার কথা।

তবে ওই পড়ুয়ার সঙ্গে একাধিকবার ধর্ষণে অভিযুক্ত ইমরান মোল্লার গ্রেফতারির আর্জি জানাচ্ছে পরিবার। পাশাপাশি তীব্র শাস্তির দাবি করছেন তারা। ইতিমধ্যেই ইমরান মোল্লার বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানার কদম্বগাছি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ধর্ষিতার পরিবারের পক্ষ থেকে। তবে এ নিয়ে অভিযুক্ত ইমরানের সঙ্গে কোনওরূপ যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে উপপ্রধান হাসিবুল আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও, এ বিষয়ে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। 

