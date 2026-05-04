Barasat Assembly Election Results 2026: বারাসাত ছিল অতীতের বাম দুর্গ, এবার কি তৃণমূল না বিজেপি? শেষ হাসি কার?
Barasat Assembly Election Results 2026: সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের লড়াই! বারাসতেও নজর বাংলার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সদর দফতর বারাসাত। যা কলকাতা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। বারাসাত লোকসভা আসনের সাতটি অংশের মধ্যে যা অন্যতম। এই বিধানসভা কেন্দ্রর আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে বারাসাত শহরের সমগ্র পৌর এলাকা এবং বারাসাত-১ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৯৫১ সালে প্রথমবার বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বারাসাত। তখন থেকেই অনুষ্ঠিত প্রতিটি রাজ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে বারাসাত।
২০২৪ সালে বারাসাতে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৮৮,০৬৪ জন, যা ২০২১ সালের ২,৭৯,৫৯২ জন এবং ২০১৯ সালের ২,৬৩,১২৮ জন ভোটারের তুলনায় বেড়েছে। মোট ভোটারের ১৭.০৮ শতাংশ নিয়ে তফসিলি জাতিরাই হল এখানকার বৃহত্তম ভোটার গোষ্ঠী। এরপরই রয়েছে মুসলিমরা (১৬.৬০ শতাংশ) এবং তফসিলি উপজাতিরা (১.২১ শতাংশ)। বারাসাত মূলত একটি নগর-প্রধান আসন। এখানকার ৮৯.৭১ শতাংশ ভোটারই শহরে বসবাস করেন এবং মাত্র ১০.২৯ শতাংশ ভোটার থাকেন গ্রামাঞ্চলে। ভোটদানের হার সাধারণত বেশ উচ্চ থাকলেও তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে; ২০১১ সালে এই হার ছিল ৮৪.৪৫ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৮৩.০৯ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৮১.৩৭ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৮০.৭৩ শতাংশ।
আজকের লড়াই
বিজেপি: শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
তৃণমূল: সব্যসাচী দত্ত
কংগ্রেস: তারক মুখোপাধ্যায়
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক এই কেন্দ্রে মোট ন'বার জিতেছে। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস, উভয় দলই চারবার করে জিতেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ২০০১ সালে এই কেন্দ্রে প্রথম জয় তুলে নেয়। ২০০৬ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক এই আসনটি পুনরুদ্ধার করে নিলেও তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০১১ সাল থেকে আসনটি নিজেদের দখলে রেখেছে। এই সময়ে দীপক চক্রবর্তী টানা তিন মেয়াদে অপরাজিত ছিলেন। ২০১১ সালের নির্বাচনে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে ৪০,২১১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন এবং ২০১৬ সালে জয়ের ব্যবধান ছিল ২৪,৯৯৯ ভোট। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এলেও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়ে; তবুও চক্রবর্তী বিজেপির শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে ২৩,৭৮৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হন। বারাসাত বিধানসভা কেন্দ্রের সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিরই প্রতিফলন ঘটায়। কারণ ২০০৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনেই এই কেন্দ্রে দলটি এগিয়ে রয়েছে। ২০০৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ে তৃণমূলের ভোটের ব্যবধান ছিল ১৯,৮০১; ২০১৪ সালে সেই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ২৫,৪৯২-এ। যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের জায়গা নিয়ে বিজেপি প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে, ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির তুলনায় তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান কমে ৩,৫৯০ ভোটে নেমে আসে এবং ২০২৪ সালে তা আরও কমে মাত্র ৩,১৭২ ভোটে দাঁড়ায়। যা এই কেন্দ্রে দুই দলের মধ্যে ক্রমশ তীব্র ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।
এবার কী হতে চলেছে
বারাসাতে বিজেপি ধীরে হলেও অবিচল গতিতে এক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে এমন এক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে তারা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে এক জোরাল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে সক্ষম। তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে এখনও সামান্য বাড়তি সুবিধা থাকলেও, তাদের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সরকার-বিরোধী হাওয়া তার সঙ্গে ভোটারদের মনে জমে থাকা একঘেয়েমি বা ক্লান্তি—বিজেপির সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে তুলতে পারে। বিজেপি যদি কোনও এক জোরালো ও আকর্ষণীয় বয়ানের মাধ্যমে ভোটারদের সঙ্গে সফল ভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তবে বারাসাতের রাজনীতিতে এক নাটকীয় পালাবদলের মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
