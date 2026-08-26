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ফের রণক্ষেত্র আর এক বিশ্ববিদ্যালয়! ABVP ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ

Barasat University Clash: রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান ঘিরে বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা, ABVP-তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষ। ABVP-র দাবি, TMCP নেতা আলতাফের নেতৃত্বে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। ঘটনায় দুইজন ABVP কর্মী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 26, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:47 AM IST
ফের রণক্ষেত্র আর এক বিশ্ববিদ্যালয়! ABVP ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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