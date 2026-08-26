/ফের রণক্ষেত্র আর এক বিশ্ববিদ্যালয়! ABVP ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ

মনোজ মণ্ডল: রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়। তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন এবং ABVP-র সদস্যদের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় দু’জন ABVP সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন বলে দাবি ABVP-র। আহতদের বারাসাত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।
ABVP-র অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের সদস্যরা। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ABVP-কে কেন অনুষ্ঠানের জন্য সহযোগিতা করছে, তা নিয়ে আপত্তি তোলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে হাতাহাতিতে গড়ায় বলে অভিযোগ।
ABVP-র আরও অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা আলতাফের নেতৃত্বেই তাঁদের সদস্যদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনায় তাঁদের দু’জন সদস্য গুরুতর জখম হয়েছেন বলে দাবি সংগঠনের। গন্ডগোলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।
ABVP-র তরফে আলতাফ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলেও, গোটা ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে এই ধরনের সংঘর্ষ ঘিরে নিরাপত্তা ও পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
উল্লেখ্য, ১৯ অগাস্ট গত বুধবার রাতে ABVP এবং বাম ছাত্রদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কেন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় দুই সংগঠন? জানা যায়, গত বুধবার ডাকা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল বডি মিটিং। এবিভিপির দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের কোনও ইউনিয়ন নেই। তাহলে কেন এই সভা? এনিয়েই সন্ধেয় এবিভিপি সমর্থকদের সঙ্গে বাম ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থকদের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। পরে তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। আহত হন দুই পক্ষেরই পড়ুয়ারা। এবিভিপির দাবি, তাদের ৪ ছাত্রকে কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করতে হয়।
সন্ধে থেকেই গোলমাল শুরু হয় ক্যাম্পাসে। রাত পৌনে বারোটা নাগাদ এবিভিপির সমর্থকরা চার নম্বর গেট খুলে ভেতরে ঢোকে। বাম ছাত্রদের অভিযোগ, বহিরাগতদের নিয়ে এসে ক্যাম্পসে তাণ্ডব করেছে এবিভিপি। গেটে আগুন জ্বালানো, ইটপাটকেল ছোড়া হয়। পতাকা ছেড়া হয় বলে অভিযোগ। তাদেরও বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত। এসএফআই এর পতাকা ছিড়ে ফেলার পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি।
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