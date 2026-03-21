English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
BJP Candidate 2026: প্রচারে টাকা বিলি করছেন BJP প্রার্থী, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই দাবি, 'অর্ঘ্যের টাকা'

Bardhaman Dakshin BJP Candidate 2026: প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরই সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। সেই প্রচার ঘিরেই তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। তাঁর বিরুদ্ধে টাকা বিলি করার অভিযোগ উঠেছে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 21, 2026, 02:40 PM IST
বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস

পার্থ চৌধুরী: বিতর্কে বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। প্রথমদিনের প্রচারেই তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে ১০০ টাকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই নিয়ে আক্রমণ শানালেও, বিজেপি প্রার্থী অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। দাবি করেছেন, এটা নাকি 'অর্ঘ্যের টাকা'! 

Add Zee News as a Preferred Source

প্রচারে টাকা বিলির অভিযোগে বিতর্কে ডিফেন্সিভ বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। তিনি একে 'অর্ঘ্যের টাকা' বলে জানিয়েছেন। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরই সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। কিন্তু সেই প্রচার ঘিরেই তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে টাকা বিলির অভিযোগ উঠেছে।

ভিডিয়োটি প্রকাশ করেছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর রূপম সিংহ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ‘ক্ষ্যাপাদা’ নামে পরিচিত এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তৈরি কনটেন্টের এক অংশে গেরুয়া পাঞ্জাবি পরিহিত এক ব্যক্তি বিজেপি প্রার্থীর হাতে একটি ১০০ টাকার নোট তুলে দেন। এরপর সেই নোটটি প্রার্থী নিজেই ‘ক্ষ্যাপাদা’-র হাতে দেন। এই ঘটনাই ঘিরে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

ভিডিয়োতে আরও দেখা যায়, রূপম সিংহের এক প্রশ্নের উত্তরে মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, “এখানে আগে বাচ্চারা খেলত। এখন তাদের খেলার জায়গা নেই। তারা অন্যত্র বসে অন্য কিছু করছে। সেটাকে বন্ধ করব।” সেই কথা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন নেটনাগরিকরা। পাশাপাশি, ভিডিয়োতে টাকা দিতে দেখা যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরেও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

এই ঘটনাকে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন,'এই টাকা বিলির ঘটনা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ। আমরা যথাযথ জায়গায় অভিযোগ করব। বিজেপির প্রচুর টাকা, বোঝা যাচ্ছে।  যদিও আইন মেনে চলা, সভ্যতা ওদের কাছে আমরা আশা করি না।"

ওদিকে এই নিয়ে শনিবার সকালে বিজেপির তরুণ প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,"উনি আমার এবং কর্মীদের মঙ্গল কামনায় মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। সেটার জন্য ওই টাকা। ওটা অর্ঘ্য বা প্রণামীর টাকা। কুৎসা রটনাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাজ। ওরা এসবের মর্ম বোঝে না।এটা একটা ভুল বার্তা, যা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রটানো হয়েছে।"

ঈদের সকালে বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র প্রচারে বীরহাটা বাস্তুহারা বাজারেও যান। সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মীরা। প্রতিটি দোকানে যান প্রার্থী। লিফলেট বিলি করেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বলেন, এখানেও পদ্মফুল ফুটবেই। এই বাজারেও অনেক সমস্যা আছে। মানুষ মুখিয়ে আছে। পদ্মফুলের কাছে কেউ হেভিওয়েট নয়। মানুষ সাড়া দিচ্ছেন বিজেপির প্রচারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
BJP Candidate 2026Bardhaman Dakshin BJP CandidateWest Bengal Assembly Election 2026মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
পরবর্তী
খবর

SIR Supplimentary List: সোমবারই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, আপনার নাম না থাকলে করতে হবে আপিল: কী ভাবে করবেন- রইল সহজ গাইড
.

পরবর্তী খবর

SIR Supplimentary List: সোমবারই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, আপনার নাম না থাকলে করতে হবে আপিল: কী ভ...