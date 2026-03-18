TMC Candidate Khokan Das: 'বিপক্ষে নরেন্দ্র মোদী দাঁড়াক, আমিই সবচেয়ে হেভিওয়েট', বলছেন তৃণমূলের খোকন

TMC Candidate Khokan Das: 'বিপক্ষে নরেন্দ্র মোদী দাঁড়াক, আমিই সবচেয়ে হেভিওয়েট', বলছেন তৃণমূলের খোকন
West Bengal Assembly Election 2026 Bardhaman Dakshin TMC Candidate Khokan Das: সাংবাদিক সম্মেলনে খোকন দাস জানান, "যাকে খুশি প্রার্থী দিক বিজেপি, সিপিএম। আমি ২৫ হাজারের বেশি ভোটে জিতব। আমি নিজেকেই সবচেয়ে হেভিওয়েট মনে করি।"
পার্থ চৌধুরী: রসিকতা, আত্মবিশ্বাস না দম্ভ? ভোটের বাজারে নানাবিধ উক্তি ঘুরে বেড়ায়। এই যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান দক্ষিণের ডাকাবুকো প্রার্থী খোকন দাস। তিনি বর্তমান বিধায়কও বটে। বলছেন, "বিপক্ষে নরেন্দ্র মোদীকেই প্রার্থী করুক বিজেপি, আমিই সবচেয়ে হেভিওয়েট।"
গতকালই বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থী হিসেবে প্রার্থীতালিকায় খোকন দাসের নাম ঘোষণা হয়েছে দলের তরফে। যদিও বামফ্রন্ট এই কেন্দ্রে শিক্ষক নেতা সুদীপ্ত গুপ্তকে প্রার্থী করেছে, কিন্তু বিজেপি এখনও কাউকেই প্রার্থী করেনি। কেন? এক ইফতার মজলিশে গিয়ে খোকন দাসের জবাব, এখানে এখনও প্রার্থী খুঁজে পায়নি বিজেপি। বোধহয় নরেন্দ্র মোদীকে প্রার্থী দেবে!
সত্যি কথা বলতে, খোকন দাসের নাম ঘোষণা হতেই যেভাবে হই চই হয় গতকাল কার্জনগেটের কাছে, তাতে অনেকেরই মনে হয়, তিনি যেন ওয়াকওভার পেয়েই গিয়েছেন। যদিও বাজারে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক নামই ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে কুছ পরোয়া নেহি ডাকাবুকো খোকন দাসের। সাংবাদিক সম্মেলনে খোকন দাস বেমালুম জানান, তিনি নিজেকেই সবচেয়ে হেভিওয়েট মনে করেন। তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।
এমনিতেই প্রো-অ্যাক্টিভ বলে সুখ্যাতি আছে প্রাক্তন কাউন্সিলর খোকন দাসের। ২০২৬-এ ফের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও চড়চড়িয়ে বেড়ে গিয়েছে। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে দলের তরফে নাম ঘোষণার পরে সাংবাদিক সম্মেলনে খোকন দাস বলেন,"যাকে খুশি প্রার্থী দিক বিজেপি, সিপিএম। আমি ২৫ হাজারের বেশি ভোটে জিতব। আমি নিজেকেই সবচেয়ে হেভিওয়েট মনে করি।"
কিন্তু বিজেপি এখনও বর্ধমান দক্ষিণে প্রার্থী দেয়নি। বিজেপি যদি সত্যিই কোনও হেভিওয়েট প্রার্থী দেয় বর্ধমান দক্ষিণ আসনে? খোকন দাস বলেন,"কিছু যায় আসে না। আমি নিজে প্রচুর কাজ করেছি। আমার বিরুদ্ধে ভোট দেবে, এমন কে আছে চিন্তা করে কাউকে খুঁজে পাই না।" তাঁর সাফ কথা, বিজেপি যদি মোদীকেও প্রার্থী করে, তাহলেও তিনিই সবচেয়ে হেভিওয়েট।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)