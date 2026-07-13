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স্কুলেই শিক্ষিকাকে চেয়ার ছুড়ে মার, গ্রেফতার তরুণ প্রধান শিক্ষক

Bardhaman Head Teacher Arrested: শেখ কুন্তল হকের বাবা সাইদুল হক প্রাক্তন সিপিআইএম সাংসদ। বাম আমলে তিনি পূর্ব বর্ধমান প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:07 PM IST
স্কুলেই শিক্ষিকাকে চেয়ার ছুড়ে মার, গ্রেফতার তরুণ প্রধান শিক্ষক
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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