/স্কুলেই শিক্ষিকাকে চেয়ার ছুড়ে মার, গ্রেফতার তরুণ প্রধান শিক্ষক

অরূপ লাহা: সহকর্মী এক শিক্ষিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তাঁকে চেয়ার ছুড়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বর্ধমানের প্রাক্তন সিপিআইএম সাংসদ সাইদুল হকের পুত্র তথা প্রধান শিক্ষক শেখ কুন্তল হক। সোমবার তাঁকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে বর্ধমান থানার পুলিস।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ জুলাই এক শিক্ষিকা বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, ওই দিন স্কুলের হাজিরা খাতা স্টাফ রুমে নিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রধান শিক্ষক শেখ কুন্তল হকের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই বচসার এক পর্যায়ে শেখ কুন্তল হক শিক্ষিকার দিকে একটি চেয়ার ছুড়ে মারেন। এতে তিনি আহত হন। পরে অন্যান্য সহকর্মীরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
শিক্ষিকার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বর্ধমান থানার পুলিস। তদন্তের পর শেখ কুন্তল হককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১২৬(২) এবং ১১৫(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সোমবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। কুন্তল হক বর্ধমানের বিজয়রাম শম্ভুচরণ গুহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শেখ কুন্তল হক। তাঁর দাবি,সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকতেন না। সেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলাতেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, শেখ কুন্তল হকের বাবা সাইদুল হক প্রাক্তন সিপিআইএম সাংসদ। বাম আমলে তিনি পূর্ব বর্ধমান প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।
ধৃত প্রধান শিক্ষক বলেন, থানায় গিয়ে একবার দেখে নিন কী অভিযোগ। একজন শিক্ষক দিনের পর দিন স্কুলে অনুপস্থিত। তাকে যদি কোনও কথা বলা না যায় তাহলে আমার কিছু বলার নেই।
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