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ছেলের মৃত্যুতে নার্সিংহোম ও চিকিত্সকের নামে থানায় অভিযোগ করেন গৃহবধূ, তারপরই মারাত্মক ঘটনা

Bardhaman Child Death: কে বা কারা ওই ফোন করেছিল এবং শিশুমৃত্যুর অভিযোগের সঙ্গে এই হুমকির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না,তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:21 AM IST
ছেলের মৃত্যুতে নার্সিংহোম ও চিকিত্সকের নামে থানায় অভিযোগ করেন গৃহবধূ, তারপরই মারাত্মক ঘটনা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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