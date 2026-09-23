/ছেলের মৃত্যুতে নার্সিংহোম ও চিকিত্সকের নামে থানায় অভিযোগ করেন গৃহবধূ, তারপরই মারাত্মক ঘটনা

অরূপ লাহা: অপারেশনের জন্য ভর্তি করেও বাঁচানো যায়নি সন্তানকে। চিকিত্সায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন গৃহবধূ। নার্সিং হোম ও চিকিত্সকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন শিশুটির মা। আর তার পরেই গুরুতর সমস্যা। এআই এর সাহায্যে তাঁর বিকৃত ও নগ্ন ছবি তৈরি করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওই গৃহবধূর। বর্ধমানের ঘটনা। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
অভিযোগকারী গৃববধূ শিল্পা রায় পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার পশ্চিম খরমপুরের বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, গত ২ সেপ্টেম্বর তাঁর ছেলে অরণ্য রায়কে ‘ফাইমোসিস’ অপারেশনের জন্য বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। অপারেশনের পর তার জ্ঞান ফেরেনি। চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে ওই দিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিশুটির মৃত্যু হয়। ঘটনার পর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বর্ধমান সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।
শিল্পাদেবীর দাবি, গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাত নটা ষোলো নাগাদ একটি অচেনা নম্বর থেকে তাঁর মোবাইলে ফোন আসে। অভিযোগ, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তাঁকে জানানো হয়, এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁর মুখ ব্যবহার করে নগ্ন ছবি তৈরি করা হয়েছে এবং সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা হবে। ভবিষ্যতে আরও ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তবে এখনও পর্যন্ত সমাজমাধ্যমে ওই ধরনের কোনও পোস্টের সরাসরি লিংক তিনি দেখতে পাননি বলে জানিয়েছেন শিল্পাদেবী। কিন্তু অচেনা নম্বর থেকে এমন হুমকি পাওয়ার পর তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বলে দাবি তাঁর।
কে বা কারা ওই ফোন করেছিল এবং শিশুমৃত্যুর অভিযোগের সঙ্গে এই হুমকির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না,তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন শিল্পা রায়।
অভিযোগ পাওয়ার পর পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিস। ফোন নম্বরটির সূত্র, হুমকির সত্যতা এবং এআই ব্যবহার করে কোনও আপত্তিকর ছবি তৈরি বা সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হয়েছিল কি না তদন্তে সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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