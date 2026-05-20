/Man Nabbed for Stealing Girlfriend Ornaments: বান্ধবীর গহনা-ডলার নিয়ে সোজা কলকাতা বিমানবন্দর, দুবাই যাওয়ার পথে পাকড়াও প্রেমিক

Man Nabbed for Stealing Girlfriend Ornaments: সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে উঠে আসে গোপী মোদির নাম। এই গোপী মোদি ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া এলাকার বাসিন্দা
চিত্তরঞ্জন দাস: বান্ধবীর বাড়ি থেকে চুরি করে দুবাই পালানোর ছক। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত। শোরগোল পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসায়। উদ্ধার নগদ টাকা, ডলার ও সোনার অলঙ্কার। সবেমিলিয়ে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার সামগ্রী।
চলতি মাসের ১৩ তারিখ কাঁকসার বামুনাড়া এলাকার এক মহিলার বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। এনিয়ে কাঁকসার মলানদিঘী ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। মলানদিঘী ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজেশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্েত নামে পুলিস। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে উঠে আসে গোপী মোদির নাম। এই গোপী মোদি ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া এলাকার বাসিন্দা।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গোপী মোদি ওই মহিলার পরিচিত ছিলেন। ১৩ তারিখ বাড়ি ফাঁকা পেয়ে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালান। দুবাই পালানোর ছক ছিল। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করা হয়। তারপরেই মলানদিঘী ফাঁড়ি এএসআই শেখ আলী সুরের নেতৃত্বে একটি দল কলকাতা বিমানবন্দরে হানা দেয়। সেখান থেকেই গোপীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরেই দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসার মলানদিঘী ফাঁড়ির পুলিস। পুলিসি হেফাজতে নিয়ে ধৃতকে জেরা করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। বুধবার ধৃতকে পুনরায় দুর্গাপুর মহকুম আদালতে তোলা হয়।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার হয় প্রেমিক। তার বিরুদ্ধে ওঠে গহনা-সহ অন্যান্য চুরির অভিযোগ। তবে বেহালার সরশুনার সেই যুবক প্রেমিকার গহনা নিয়ে পালায়নি। বরং প্রেমিকাকে খুশি করতেই চুরি করেছিলেন। ধৃতের নবাম হর্ষবর্ধন সাউ।
গত জানুয়ারি মাসে সরশুনা থানা এলাকায় একটি আবাসনে চুরির ঘটনা ঘটে । অভিযোগ, জানুয়ারি মাসে ১৯-২৩ তারিখের মধ্যে ওই আবাসনের টাওয়ার থ্রি-র একটি ফ্ল্যাট থেকে সোনার গয়না-সহ ২৬ লক্ষ টাকা চুরি হয়। পুলিস তদন্তে নেমে ওই টাওয়ারের বাসিন্দা হর্ষবর্ধন সাউকে গ্রেফতার করে।
রানি শুক্লা নামে এক মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁর ঘর থেকে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা-সহ সোনার গয়না চুরি হয়েছে। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ-সহ দেখা জানা যায় রানির ঘরে যাতায়াত ছিল হর্ষবর্ধনের। ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না রানি শুক্লারা। বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেইসময় তালা ভেঙে চুরি করেন হর্ষবর্ধন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)