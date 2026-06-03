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Bardhaman Shocker: হাত-পা কাটা, অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর মুণ্ডুহীন দেহ পড়ে রাস্তার ধারে

Bardhaman News: স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে, মঙ্গলবার, বর্ধমান-কালনা রোডের কালেশ্বর এলাকায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পিছনের ঝোপ থেকে মহিলার দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 03, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:22 PM IST
Bardhaman Shocker: হাত-পা কাটা, অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর মুণ্ডুহীন দেহ পড়ে রাস্তার ধারে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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