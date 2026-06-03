/Bardhaman Shocker: হাত-পা কাটা, অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর মুণ্ডুহীন দেহ পড়ে রাস্তার ধারে

অরূপ লাহা: অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মুণ্ডুহীন,হাত,পা কাটা এবং দ্বিখন্ডিত দেহাংশ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের মেমারীর কালেশ্বরে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে, মঙ্গলবার, বর্ধমান-কালনা রোডের কালেশ্বর এলাকায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পিছনের ঝোপ থেকে মহিলার দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিস। পরে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়।
জানা গিয়েছে, মানব দেহাংশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রাই প্রথমে খবর দেন মেমারি থানায়। যদিও দেহাংশ এখনও সনাক্ত করা যায়নি। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, খুন করে মহিলার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটার পর কেউ বা কারা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারী থানার পুলিস।
অন্যদিকে, কিছুদিন আগেই ভাল কাজ আছে— এই টোপ দিয়ে বিবাহিত মহিলার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস এবং তাঁর আপত্তিকর ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে মেমারীর এক যুবক। পুলিস সূত্রের খবর, বিয়ের আগে এক মহিলা তাঁর মাসির বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানেই অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ফোন নম্বর আদান–প্রদান করেন তাঁরা। তার পর মহিলার বিয়ের পরেও ফোনে কথাবার্তা হত। অভিযোগকারিণীর দাবি, একদিন ফোন করে তাঁকে একটি কাজের ‘অফার’ দেন ওই যুবক। অভিযোগ, এর পর ওই কাজ দেওয়ার অছিলায় তাঁকে বেশ কয়েক বার নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন যুবক। বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করিয়ে যুবতীর বিশ্বাস অর্জন করেন তিনি। তার পর কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে শারীরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হন।
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