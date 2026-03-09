Panchayet Pradhan Wants to Resign: আবাসের ঘর বিলিতে বিরাট অনিয়ম, এলাকার মানুষের চাপে ইস্তফা দিতে চাইলেন পঞ্চায়েত প্রধান

Panchayet Pradhan Wants to Resign: আবাসের ঘর বিলিতে বিরাট অনিয়ম, এলাকার মানুষের চাপে ইস্তফা দিতে চাইলেন পঞ্চায়েত প্রধান
Panchayet Pradhan Wants to Resign: পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, গতবছর যারা পেয়েছে এবারেও তারা পাচ্ছেন। মানুষের ক্ষোভ নায্য
পার্থ চৌধুরী: আবাস যোজনায় দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে উঠল কাটমানি নেবার অভিযোগ। অবিলম্বে ঘর বিলিতে স্বচ্ছতার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। আর তার জেরেই ইস্তফা দিতে চাইলেন পঞ্চায়েত প্রধান।
সাধারণ মানুষের অভিযোগের চাপ নিতে না পেরেই ইস্তফার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লায়লা বেগম চৌধুরী । তিনি বলেন, গতবছর যারা পেয়েছে এবারেও তারা পাচ্ছেন। এগুলো ব্লক দেখে। তারাই ভেরিফাই করে। আমাদের তথ্য দেয় না। মানুষের ক্ষোভ নায্য। কিন্তু প্রশাসন, ব্লক, নেতারা কেউ দায় নিচ্ছেন না। এই পঞ্চায়েত স্বচ্ছভাবে চলছিল। কিন্তু এই অভিযোগ আসায় তার চাপ আমি নিতে পারছি না। তাই চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছি। বিধায়ক এবং যারা আমায় বসিয়েছিলেন,তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।
আবাস যোজনায় যোগ্য মানুষেরা ঘর পায়নি। আবাস যোজনার নথিভুক্ত অনেকে এখনো তাদের কিস্তির টাকা পাননি। কারও কারো কাছে কাটমানি নেওয়া হয়েছে। দোতলা বাড়ির মালিকেরা টাকা পেয়েছেন। এইসব অভিযোগ নিয়ে পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, অভিযোগ জানাতে গেলে শাসকদল এবং পঞ্চায়েতের একে অপরকে দেখাচ্ছেন। তারা এর বিহিত চান।
রবিবার রাতে ভাটাকুল গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্য শেখ আলাউদ্দিনকে ঘিরে গ্রামবাসীদের হট্টগোলের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে এলাকায়। গ্রামবাসী সেখ রাজেশ অভিযোগ করেন,'প্রথম কিস্তির টাকা পাবার পর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা,পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ ভোদাই তার মায়ের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়েছে। আমরা ভয়ে বলিনি। রেশন কার্ডের সই, যুবসাথীর সুবিধা পাব না।'
আরও পড়ুন-'আপনাকে তুলে এনে নাম বাদ যাওয়া মানুষের কাছে ফেলব', জ্ঞানেশকে চ্যালেঞ্জ মমতার
মাজিদা শেখের অভিযোগ, এনকোয়ারি করেও টাকা দিচ্ছে না পঞ্চায়েত। দোতলা, তিনতলা বাড়ি পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাছের লোকেরা।
ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী মনোয়ার শেখ বলেন, 'বিডিও বলছে, কিছু জানি না। পঞ্চায়েত বলছে জানি না। আমরা ওসব জানি না। কেন টাকা ঢুকল না, সেই কৈফিয়ত চাইতে এসেছি।'
শেখ জহিরুদ্দিন বলেন, যারা কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছে, তারা ঘর পেয়েছে। অনেকের আধার কার্ড ব্লক করে দিয়েছে। এই এলাকায় একই ব্যক্তিরাই বারবার লোন পাচ্ছে।'
বিজেপি নেতা ডা:শান্তরূপ দে এনিয়ে খড়্গহস্ত শাসকদলের উপর। তার কথায়,'মানুষ জেগে উঠেছে। ভোটের পর কোথায় পালাবে তার প্রস্তুতি নিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। দিকে দিকে মানুষ দুর্নীতি প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন।
সেফ খেলেছেন শাসকদলের নেতা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম এ নিয়ে বলেন, ভাটাকুল গ্রামের কিছু মানুষ অভিযোগ করেছেন। তার নায্যতা প্রশাসন খতিয়ে দেখবে। ব্লক প্রশাসন এগুলি দেখে। শাসকদলের বা সদস্যদের ভূমিকা থাকে না। তা সত্বেও অভিযোগ থাকলে তার যে কোনো স্তরে তা জানাতে পারেন। বিজেপি এ নিয়ে কথা বলতে পারে না। আবাস খাতে টাকা কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র দিচ্ছে না। রাজ্য নিজের তহবিল থেকে প্রকল্প চালাচ্ছে। পারলে তা নিয়ে বলুক।
