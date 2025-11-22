Bardhaman: বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজির নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা, রাজস্থান থেকে গ্রেফতার যুবক

Bardhaman: বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজির নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা, রাজস্থান থেকে গ্রেফতার যুবক
Bardhaman: তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, ডিআইজির নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সলমন অন্তত ৫০ হাজার টাকা হাতিয়েছে। শনিবার সলমনকে বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়
অরূপ লাহা: ডিআইজির নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা, রাজস্থান থেকে গ্রেফতার হল এক যুবক। বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজির নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণার অভিযোগে রাজস্থানের এক যুবককে গ্রেফতার করল বর্ধমান সাইবার থানার পুলিস। ধৃতের নাম সলমান খান (১৯)। বাড়ি রাজস্থানের শিকার থানার বুদলি গ্রামে। বুধবার স্থানীয় থানার সহযোগিতায় সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে শিকার-এ অতিরিক্ত সিজেএম আদালতে পেশ করে ৪ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আদালত আবেদন মঞ্জুর করলে সলমনকে বর্ধমানে আনা হয় এবং সাইবার থানায় দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিস দাবি করেছে, জেরায় সে প্রতারণার ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। এমনকি আরও কয়েকজন এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলেও জানিয়েছে সে।
তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, ডিআইজির নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সলমন অন্তত ৫০ হাজার টাকা হাতিয়েছে। শনিবার সলমনকে বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। প্রতারণা চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খুঁজে বের করা এবং প্রতারিত টাকা ও ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক গ্যাজেট উদ্ধার করতে অভিযুক্তকে সাতদিন পুলিস হেফাজতে নিতে আবেদন জানায় পুলিস। ভারপ্রাপ্ত সিজেএম সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।
জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার অর্ক ব্যানার্জী জানান, কয়েক মাস আগে বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি শ্যাম সিংয়ের নামে একটি ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর গত ৩০ সেপ্টেম্বর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগে জানানো হয়, সাধারণ মানুষকে ঠকানো এবং সরকার ও এক আইপিএস অফিসারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছে।
পুলিস মামলার ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিভিন্ন ধারায় তদন্ত শুরু করে। অ্যাকাউন্টটি কোথা থেকে খোলা হয়েছে তা জানতে মেটা ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে চিঠি পাঠানো হয়। সেখান থেকে একটি মোবাইল নম্বরের হদিশ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে টেলিকম সংস্থার সাহায্যে নম্বর ব্যবহারকারীর পরিচয় জানা যায়। মোবাইল নম্বরটি সলমনের বাবার নামে থাকলেও সেটি সলমনই ব্যবহার করত বলে পুলিস জানতে পারে। এরপরই সাইবার থানা রাজস্থানে গিয়ে গ্রেফতার করে প্রধান অভিযুক্তকে।
