English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bardhaman: ভরদুপুরে ব্যস্ত রাস্তায় পথচারীদের টুপি পরাল পুলিস, খুশি আমজনতা...

Bardhaman: ভরদুপুরে ব্যস্ত রাস্তায় পথচারীদের টুপি পরাল পুলিস, খুশি আমজনতা...

Bardhaman: কিনতে হবে না। বিনি পয়সায় গোটা শহরের ব্যস্ত রাস্তায় চিন্ময়বাবু এবং তার সহকর্মীরা দিনভর এই টুপি পরিয়ে দিলেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 10, 2026, 09:15 PM IST
Bardhaman: ভরদুপুরে ব্যস্ত রাস্তায় পথচারীদের টুপি পরাল পুলিস, খুশি আমজনতা...

পার্থ চৌধুরী: শীতের দিনে ভরদুপুরে রাজপথে দাঁড়িয়ে পাবলিককে টুপি পরাল পুলিস। ট্রাফিক পুলিসের এই কাজ দেখতে ভিড় জমে গেল জি টি রোডে। অম্লানবদনে পুলিসের দেওয়া টুপি পরে জনতা জানাল,'এই উদ্যোগ খুব ভাল।' অবশ্য, 'এই টুপি নয়কো সেই টুপি। যে টুপি পড়ে ওরা করে বড়াই।'এই টুপি পরাচ্ছে ট্রাফিক পুলিস। ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জনগণের কাছে টুপি পরবার আবেদন জানাচ্ছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

মজার বিষয় হল পথচলতি সাধারণ মানুষকে গলা বাড়িয়ে এই টুপি পরতে হচ্ছে। কারণ, এই টুপি গলাতেই পরতে হয়। পোশাকি নাম 'নেক শিল্ড।'পাতলা কাপড়ের এই আবরণ অনেকটা ফুটপাতে বিক্রি হওয়া পাতলা কাপড়ের টুপির মতই। চায়না মাঞ্জার দাপট থেকে জনতার গলা বাঁচাতে এই উদ্যোগ।

 

চায়না মাঞ্জার এই দাপটে চিন বা তার চেয়ারম্যান কোনও হাত নেই। গত কয়েকবছর এই রাজ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর কাজে দেশি মাঞ্জাকে রিপ্লেস করে এই মাঞ্জা একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। এই মাঞ্জা খুব বিপজ্জনক। যেমন ধারালো,তেমনই শক্ত। এই মাঞ্জা গলায়, হাতে বা পায়ে লেগে অসংখ্য মানুষ আহত হন ভয়ানকভাবে। মারাও গেছেন কয়েক বছর আগে। এই বিপদ কিন্তু ছোটখাটো নয়। বিশেষত বাইক আরোহীদের বিপদ আরোও বেশি। তাই জনতাকে সচেতন করতে এই উদ্যোগ ট্রাফিক পুলিস নিয়েছে। আরো বিপদের কথা এইসময় বর্ধমানে ঘুড়ি মেলার মরশুম। চারদিকে ঘুড়ি উড়বে আর কদিনের মধ্যেই। তাই মোক্ষম সময়ে পথে নেমেছেন পুলিস কর্মীরা।

আরও পড়ুন-ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তকে পুর কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়ন দিতেই তুলকালাম, জনরোষের চাপে পিছিয়ে এল বিজেপি...

আরও পড়ুন- অমর্ত্য সেন, জয় গোস্বামীদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, এটা হচ্ছেটা কী! জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার...

এই টুপি কিন্তু কিনতে হবে না। একেবারে বিনি পয়সায় গোটা শহরের ব্যস্ত রাস্তায় চিন্ময়বাবু এবং তার সহকর্মীরা দিনভর এই টুপি পরিয়ে দিলেন। 

চিন্ময় ব্যানার্জি জানাচ্ছেন, চায়না মাঞ্জার বিপদ খুব বেশি।  এই নিয়ে পুলিসের সঙ্গে তারাও অভিযান করেন। কিন্তু এবারে পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করতে,সতর্ক করতে জেলা পুলিস সুপারের নির্দেশে এই কাজ করছে ট্রাফিক পুলিস।  

চিন্ময়বাবু দাবাং অফিসার হিসেবে পরিচিত।  পুরনো, ঘিঞ্জি শহরে বেসামাল যান শাসনে লাঠি হাতে আর মাথায় টুপি পরে সারাদিন তাকে দেখা যায় মোড়ে মোড়ে। নানান কর্মকান্ডে এমনিতেই তিনি শহরে পরিচিত। 
আজ পুলিশের এই কাজ দুহাত তুলে এবং গলা তুলেই সমর্থন করছেন পথচারীরা। এখন দেখার, এই নেকশিল্ড কতটা বাঁচাতে পারে 'চায়না'-রা আগ্রাসন থেকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
BardhamanBardhaman policeNeck ShieldBardhaman kite fair
পরবর্তী
খবর

Paschim Medinipur: মারাত্মক ময়না! বিজেপির বুথ সভাপতিকে কিডন্যাপ, ফিরলেন রক্তাক্ত লাশ হয়ে... NIA একে একে ১৭ জনকে...
.

পরবর্তী খবর

Vietnam Airlines flight emergency landing in Kolkata: জার্মানি ফেরা হল না বুহলারের! মাঝ আকাশ...