'ফুসফুসে'র জটিল অসুখ! শশাঙ্ক বিলকে বাঁচাতে অবিলম্বে সব কাজ বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রীর, হাইকোর্টেও মামলা

পার্থ চৌধুরী: বর্ধমান শহরের 'ফুসফুস' বলে পরিচিত শশাঙ্ক বিলকে বাঁচাতে এবারে হাইকোর্টের দ্বারস্থ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। পাশাপাশি, কাজ বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রেরও। লক্ষ্য একটাই, সারাতেই হবে 'ফুসফুসে'র জটিল অসুখ! নইলে সামনে সমূহ বিপদ আসন্ন।
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে জেলা সম্পাদক আশুতোষ পাল বলেন, বর্ধমান শহরের পরিবেশ রক্ষায় শশাঙ্ক বিলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৩০০ বিঘা আয়তনের এই জলাভূমিকে বর্ধমান শহরের 'কিডনি' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। তিনি আরও জানান, এই জলাভূমিটি প্রাকৃতিক উপায়ে শহরের জলকে পরিষ্কার রাখার কাজ করে থাকে। তবে সম্প্রতি এই ঐতিহ্যবাহী এবং প্রয়োজনীয় জলাভূমিটি ভরাট করে ফেলার কাজ শুরু হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।
আশুতোষ পাল বলেন, ইতিপূর্বেও ২০২৪ সালে যখন এই শশাঙ্ক বিল ভরাটের চেষ্টা করা হয়েছিল, তখনও বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়ে সেই কাজ বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবারও সেখানে ভরাটের কাজ শুরু হওয়ায় তাঁরা পুনরায় জেলাশাসকের কাছে গিয়ে তা বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তলায় তলায় বিলটির চরিত্র পরিবর্তন এবং প্ল্যান স্যাংশন সংক্রান্ত নথিপত্র তৈরি করা হলেও, এই পরিবর্তন কতখানি যুক্তিযুক্ত এবং বৈধ তা খতিয়ে দেখতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে ইতিমিধ্যেই হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদকের মতে, শশাঙ্ক বিলে নলখাগড়ার জঙ্গল, সমৃদ্ধ ফ্লোরা ও ফনা (উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ) এবং পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা রয়েছে। এখানকার জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্মল। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করে আবাসন গড়ে তোলার তীব্র বিরোধিতা করছে সংগঠনটি। শুধু বর্ধমানেই নয়, নদী দূষণ প্রতিরোধ, কালনায় গঙ্গা এবং খড়ি নদীর দূষণ মুক্তকরণ সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এই ধরণের আন্দোলন ও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।
বিজ্ঞানকর্মী অমিতাভ ঘোষ জানান, আদালতে অসত্য বলে চরিত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রয়োজনে ডিভিশন বেঞ্চেও যাবেন তারা। অন্যদিকে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান,"আমার কাছে অভিযোগ এসেছিল। আমি কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি।" তিনি জানান, "সবদিক খতিয়ে দেখা হবে। শশাঙ্ক বিলের পাড়ে নির্মাণ হচ্ছে নাকি বিলের জায়গা বুঝিয়ে বহুতল করা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা হবে। তারপর সিদ্ধান্ত হবে। আমি কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি।"
এর আগে গত মাসের শেষ সপ্তাহে প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে ফের শশাঙ্ক বিল ভরাট করার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে বিএলআরও গেলে বাধার সম্মুখীন হন। বর্ধমান শহরের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি শশাঙ্ক বিল ভরাটের কাজ ফের শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ । শহরের আনন্দপল্লি, শ্রীপল্লি, জিটি রোড এবং ২ নম্বর ইছলাবাদের এলাকা জুড়ে বিস্তৃত প্রায় ৩০০ বিঘা জলাশয় বোজানোর কাজ গত দু’সপ্তাহ ধরে চলছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীদের।
ব্রিটিশ আমল থেকে পরিচিত শশাঙ্ক বিল শুধু একটি জলাশয় নয়, বরং বর্ধমান শহরের প্রাকৃতিক জলধারণ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাঁকা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত এই বিশাল জলাভূমি বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল ধারণ করে শহরকে বন্যা ও জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা করে। সেই জলাভূমি ভরাট করে আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই জলাভূমিকে ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়। ২০১৪ সালে বর্ধমান পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বরূপ দত্ত অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন সরকারি দফতরে ‘নো অবজেকশন’ সংক্রান্ত নথি জমা দিয়ে জমির চরিত্র পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আজও প্রশ্ন রয়েছে।
স্থানীয়দের আরও দাবি, জলাভূমির চরিত্র পরিবর্তন করে শালি জমি হিসেবে নথিভুক্ত করার পর বহুতল আবাসন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সাবমার্সিবল পাম্পের সাহায্যে জল সরানো, রাস্তা তৈরির জন্য মাটি ফেলা এবং অন্যান্য নির্মাণ প্রস্তুতির কাজ চলছে বলেও অভিযোগ। পরিবেশবিদদের মতে, এই জলাভূমি ধ্বংস হলে শুধু শহরের পরিবেশগত ভারসাম্যই নষ্ট হবে না, বিপন্ন হবে এলাকার জীববৈচিত্রও। প্রতি বছর এখানে পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে, পাশাপাশি বিভিন্ন জলজ ও স্থলজ প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবেও পরিচিত এই এলাকা। প্রসঙ্গত, বর্ধমান শহর জুড়ে এই বিল ভরাট নিয়ে আলোড়ন ও গণসচেতনতা গড়ে উঠেছে।
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