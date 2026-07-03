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'ফুসফুসে'র জটিল অসুখ! শশাঙ্ক বিলকে বাঁচাতে অবিলম্বে সব কাজ বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রীর, হাইকোর্টেও মামলা

Bardhaman Shashank Bill Filling Controversy: ৩০০ বিঘা শশাঙ্ক বিল বর্ধমান শহরের প্রাণভোমরা। আর প্রাণভোমরা শশাঙ্ক বিলকেই ভরাট করে ফেলা হচ্ছে! গত দু’সপ্তাহ ধরে জলাশয় বোজানোর কাজ চলছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীদের। শশাঙ্ক বিলকে বাঁচাতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চও। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:18 PM IST
'ফুসফুসে'র জটিল অসুখ! শশাঙ্ক বিলকে বাঁচাতে অবিলম্বে সব কাজ বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রীর, হাইকোর্টেও মামলা
Image Credit: শশাঙ্ক বিল (নিজস্ব ছবি)Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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'ফুসফুসে'র জটিল অসুখ! শশাঙ্ক বিলকে বাঁচাতে অবিলম্বে সব কাজ বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রীর
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