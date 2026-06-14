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Bargabhima Temple: তমলুকের সতীপীঠ বর্গভীমা মন্দিরের মহা জাগ্রত মা ভীমাকালীর মাহাত্ম্য এবার দেশেবিদেশেও?

Bargabhima Temple: তমলুকের সতীপীঠ বর্গভীমার মাহাত্ম্য দেশ-বিদেশে ছড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ ভারতীয় ডাক বিভাগের! প্রকাশিত হল স্পেশাল পোস্টাল কভার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:42 PM IST
Bargabhima Temple: তমলুকের সতীপীঠ বর্গভীমা মন্দিরের মহা জাগ্রত মা ভীমাকালীর মাহাত্ম্য এবার দেশেবিদেশেও?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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