/Bargabhima Temple: তমলুকের সতীপীঠ বর্গভীমা মন্দিরের মহা জাগ্রত মা ভীমাকালীর মাহাত্ম্য এবার দেশেবিদেশেও?

কিরণ মান্না: বর্গভীমা মায়ের (Bargabhima Temple) মাহাত্ম্য এবার ছড়িয়ে পড়বে দেশ-বিদেশে। সেই লক্ষ্যেই বিশেষ উদ্যোগ নিল ভারতীয় ডাক বিভাগ। তমলুকের ঐতিহ্যবাহী বর্গভীমা মন্দিরের নামে প্রকাশ করা হল একটি বিশেষ ডাক খাম বা স্পেশাল পোস্টাল কভার (special Postal Cover on Bargabhima)।
তমলুকের মধ্যমণি
ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুক শহরের মধ্যমণি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একান্ন সতীপীঠের অন্যতম দেবী বর্গভীমার মন্দির। ওড়িশি স্থাপত্যের আদলে নির্মিত প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার এই দেউলের গায়ে রয়েছে অসংখ্য টেরাকোটার কারুকাজ। মন্দিরের গর্ভগৃহে কালো পাথরে নির্মিত দেবীমূর্তি পূজিত হন উগ্রতারা রূপে। ইতিহাস ও লোকবিশ্বাসে ঘেরা তমলুকের এই প্রাচীন মন্দির ঘিরে বছরের সব সময়েই ভক্তদের আনাগোনা লেগেই থাকে।
মায়ের চরণে পোস্টাল খাম
আজ দেবী বর্গভীমা মায়ের মন্দিরের চরণে এই পোস্টাল খামগুলি পুজো দেওয়ার পরেই প্রকাশ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তমলুক মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি, প্রাক্তন বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দ, পোস্টাল বিভাগের আধিকারিক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মন্দিরের সেবাইত এবং কয়েকশো ভক্তরা।
কে এই বর্গভীমা?
মেদিনীপুর তথা পূর্ব মেদিনীপুরের মা বর্গভীমা অতি বিখ্যাত মন্দির। বর্গভীমা বা ভীমরূপা মাতা বা মা ভীমাকালী বাংলার পৌরাণিক তাম্রলিপ্ত জনপদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি কালী, মতান্তরে, উগ্র তারা। পশ্চিমবঙ্গের তথা প্রাচীন বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক বন্দরশহর তাম্রলিপ্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এই মা বর্গভীমা। অনুমান, তাম্রলিপ্ত জনপদ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তাঁর মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত। বর্গভীমা ভারতের অন্যতম জাগ্রত ও প্রধান শক্তিপীঠ। পীঠ নির্ণায়ক তত্ত্ব অনুযায়ী, এটি ৫১ পীঠের প্রথম পীঠ। যা ধ্রুপদী মাতৃকা উপাসনা ও শক্তি আরাধনার চিহ্ন বহন করছে।
বল্লাল সেনের আমলে
ব্রহ্মপুরাণমতে, অতীতে বর্গভীমার জন্য তাম্রলিপ্ত এক বিশিষ্ট সিদ্ধপীঠ হিসেবে বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে বর্গভীমা মন্দিরটি আদতে বৌদ্ধসংঘ। পূর্ব ভারতের হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বঙ্গদেশের শক্তির আরাধকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি বৌদ্ধ সংঘ থেকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। সেই হিসেবে এই মন্দির প্রথমে পালযুগের, পরে, সেনযুগের। পরবর্তী বর্গভীমা মন্দিরটি বল্লাল সেনের আমলে তৈরি হয় বলেই মনে করা হয়।
সমৃদ্ধ শাক্ত ঐতিহ্য
এই মন্দিরে দেবীর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয় ভোগ। দেবীর প্রসাদ হিসেবে এখানে শোল মাছ রান্না বাধ্যতামূলক। বলির আচার এখন বাতিল হলেও বছরে একবার এখনও বলি হয় এখানে। সমৃদ্ধ শাক্ত ঐতিহ্যের কারণে মেদিনীপুর জেলার অনেক বিপ্লবীই এখানে শপথ নিয়েছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এখানে নিয়মিত আসতেন। স্থানীয় লোকেরা এখনও এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, নববর্ষ, কালী পূজা উপলক্ষে বিশাল উৎসব উদ্যাপন করেন।
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