Barrackpur Assembly election result 2026 Live: ব্যারাকপুরের মহাযুদ্ধ: রাজ চক্রবর্তীর ‘গড়’ কি অক্ষুণ্ণ থাকবে, না কি থাবা বসাবে কৌস্তভ-সুমনরা?

Barrackpur Assembly election result 2026 Live: ব্যারাকপুরের মহাযুদ্ধ: রাজ চক্রবর্তীর ‘গড়’ কি অক্ষুণ্ণ থাকবে, না কি থাবা বসাবে কৌস্তভ-সুমনরা?
West Bengal Election 2026: মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিধন্য শিল্পাঞ্চল ব্যারাকপুরে এবার লড়াই ত্রিমুখী। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে ঘাসফুল এগিয়ে থাকলেও, ২০২৬-এর বিধানসভায় রাজ চক্রবর্তীকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন বিজেপির কৌস্তভ বাগচী ও সিপিএম-এর সুমন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ড ভোটদান আর 'এসআইআর' বিতর্কের আবহে এই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ১০৮ নম্বর ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ এলাকা। বর্তমান সীমানা অনুযায়ী এই কেন্দ্রটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ব্যারাকপুর ও টিটাগড় পৌরসভার অংশ নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালের প্রথম নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শীলভদ্র দত্ত জয়ী হয়ে এই আসনের সূচনা করেন। ২০১৬ সালেও শীলভদ্র দত্ত তৃণমূলের টিকিটে পুনরায় জয়ী হয়েছিলেন। ২০২১ সালে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে রাজ চক্রবর্তী এই আসনটি ধরে রাখেন। এই অঞ্চলটি সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিধন্য এবং ব্রিটিশ আমলের প্রাচীনতম সেনানিবাসের জন্য বিখ্যাত।
২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রধান প্রার্থীরা হলেন:
তৃণমূল (TMC): রাজ চক্রবর্তী (রাজু)
বিজেপি (BJP): কৌস্তভ বাগচী
সিপিএম (CPM): সুমন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে
ফলাফলের স্ট্যাটাস: তৃতীয় রাউন্ডের শেষে ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তব বাগচী ৪৮৭৪ ভোটে এগিয়ে।
২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূলের রাজ চক্রবর্তী ৬৮,৮৮৭ ভোট পেয়ে জয়ী হন।
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির চন্দ্রমণি শুক্লা পেয়েছিলেন ৫৯,৬৬৫ ভোট।
জয়ের ব্যবধান ছিল ৯,২২২ ভোট।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের পার্থ ভৌমিক জয়ী হন। বিধানসভা ভিত্তিক ট্রেন্ডে তৃণমূল কংগ্রেস এই এলাকায় তাদের লিড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
উপনির্বাচন:
২০১১ সালে নতুন আসন হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত কোনও উপনির্বাচন হয়নি।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
