/বারুইপুরে নির্যাতিতার মৃত্যুর ক্ষত এখনও টাটকা! এরই মধ্যে শিকার আরও এক নাবালিকা

তথাগত চক্রবর্তী: ফের বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতার এক ব্যক্তি। বারুইপুর থানার শাসন এলাকার ঘটনা। সেখানে এক নাবালিকাকে নিয়ে একটি ভাড়া ঘরে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই নাবালিকা এবং সামাদ আলী নামে ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। তাদেরকে ধরে বারুইপুর থানায় খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এসে দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
পুলিস সূত্রে খবর, ওই নাবালিকার ব্যারাকপুর এলাকায় বাড়ি। সেখান থেকে পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসে। সেখানেই খাবারের লোভ দেখিয়ে মথুরাপুর এলাকার বাসিন্দা এই সামাদ তাকে নিয়ে বারুইপুরের শাসন এলাকায় আসে। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই বারুইপুর থানার পুলিস সামাদকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলছে। অন্যদিকে মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় বারুইপুর থানা পুলিস।
উল্লেখ্য, গত ৫ জুলাই সকালে বারুইপুরের সূর্যপুরে পুকুর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয় নাবালিকার দেহ। তদন্তে জানা যায়, বারো বছরের ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়। তারপর জ্যান্ত অবস্থাতেই পুকুরে ফেলা হয়। এই ঘটনায় বারুইপুরে রণক্ষেত্রের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনকী ধর্ষক সন্দেহে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। অন্যদিকে, এই ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তার মধ্যে এই ঘৃণ্য অপরাধে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুর্নর্নিমাণের সময় পুলিসি এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়। আজ, মঙ্গলবার ফরেন্সিক টিম ফের সুর্যপুরে। বিশাল ফোর্স, সি আইডি ও সিটের টিম হাজির হয় ঘটনাস্থলে। সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে আনন্দ সরদার, দিবাকর সরদার ও কবীরকে।
বারুইপুরে কী ঠিক অভিযোগ?
৪ জুলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজ শুরু করেন। বিষয়টি স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতেও জানানো হয়। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মেলে। ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই প্রভাস মণ্ডলকে তার বাড়ি থেকে আটক করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিসি জেরায় প্রভাস স্বীকার করে, নাবালিকাকে খুন করে একটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিস নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, প্রভাস মণ্ডল টানা ১০ দিন ধরে নজরদারি চালিয়েছিল। নাবালিকার যাতায়াতের সময় ও রুট সে খেয়াল রাখত। কখন এবং কীভাবে তাকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তার একটি ছক তৈরি করা হয়েছিল। ঝুপড়িতে নিয়ে গিয়ে কার কী কাজ হবে, তাও ঠিক করা ছিল। সম্পূর্ণ একটি ‘ব্লুপ্রিন্ট’ আগেই বানিয়ে রাখা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রভাস ওই নাবালিকাকে বুঝিয়ে ঝুপড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে প্রভাস নাবালিকার দুটি হাত শক্ত করে বেঁধে ফেলে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য নাবালিকাটি তখন সর্বশক্তিতে বাধা দিতে শুরু করে।
সেই সময় আনন্দ সর্দার নাবালিকার ঘাড়ে সজোরে আঘাত করে। এর ফলে নির্যাতিতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চার অভিযুক্ত এক হয়। এরপর তারা নাবালিকার ওপর এক নারকীয় ও অমানুষিক অত্যাচার চালায়। এই পাশবিক অত্যাচারের পর তাকে বস্তার মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পুলিস জানিয়েছে, বস্তাবন্দি করার সময়ও নাবালিকা বেঁচে ছিল। এরপর প্রভাস মণ্ডল ও আনন্দ সর্দার মিলে বস্তাটি পুকুরে ফেলে দেয়। জলেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নির্যাতিতার মৃত্যু হয়।
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