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বারুইপুরে নির্যাতিতার মৃত্যুর ক্ষত এখনও টাটকা! এরই মধ্যে শিকার আরও এক নাবালিকা

Baruipur Incident: বারোর নাবালিকাকে ধর্ষণ, তারপর জীবন্ত অবস্থাতেই খুনের অভিযোগে উত্তাল হয় বারুইপুর। এবার ফের ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ বারুইপুরে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:58 PM IST
বারুইপুরে নির্যাতিতার মৃত্যুর ক্ষত এখনও টাটকা! এরই মধ্যে শিকার আরও এক নাবালিকা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বারুইপুরে নির্যাতিতার মৃত্যুর ক্ষত এখনও টাটকা! এরই মধ্যে শিকার আরও এক নাবালিকা
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