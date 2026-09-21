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বারুইপুরে বিজেপি কর্মীকে খুনের চেষ্টা! মেয়ের সামনেই... ভয়ংকর কাণ্ড

Baruipur BJP worker attack:   অভিযোগের সত্য়তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিস। পুলিসের দাবি,  সব অভিযোগই তদন্তসাপেক্ষ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 21, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:41 PM IST
বারুইপুরে বিজেপি কর্মীকে খুনের চেষ্টা! মেয়ের সামনেই... ভয়ংকর কাণ্ড
Image Credit: বারুইপুরে বিজেপি কর্মীকে খুনের চেষ্টা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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