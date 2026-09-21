/বারুইপুরে বিজেপি কর্মীকে খুনের চেষ্টা! মেয়ের সামনেই... ভয়ংকর কাণ্ড

তথাগত চক্রবর্তী: আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। মেয়ের সামনেই মাথায় আগ্নেয়ান্ত্র ঠেকিয়ে খুনের চেষ্টা! থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে।
আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম সিরাজুল চাপড়াশী। বিজেপি করার অপরাধে এর আগেও নাকি দু'বার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল! সিরাজুলের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিস কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।
অভিযোগ, রবিবার রাতে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সিরাজুল। তখন নাজিম মোল্লা ও শফিক ফকির নামে দুই ব্যক্তি তাঁর পথ আটকান। ওই বিজেপি কর্মীর দাবি, মেয়ের সামনে মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয় তাঁকে। এরপর চিত্কার শুনে যখন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা ছুটে আসেন, তখন অভিযুক্ত চম্পট দেন। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনাটি জানিয়েছে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সিরাজুল।
ওই বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, বারুইপুরের হাড়দা অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী স্বামী সিরিফ হোসেন লস্কর একটা চক্র চালান। শুধু তাই নয়, ভিলেজ পুলিশ সুজাউদ্দীন গায়েনের বিরুদ্ধেও অভিযুক্তদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করারও অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযোগের সত্য়তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিস। পুলিসের দাবি, সিরাজুল যা অভিযোগ করছেন, তা সবই তদন্তসাপেক্ষ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)