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CCTV ক্য়ামেরা চেক করে আসুন...! পুলিসের সামনেই সাফাই অভিযুক্তের, বারুইপুরকাণ্ডে বিস্ফোরক এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো

Baruipur Incident: বারুইপুরকাণ্ডে ধৃত অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের একটি এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো সামনে এসেছে। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, পুলিস অত্যন্ত সংবেদনশীল এই মামলায় অভিযুক্তদের সঙ্গে বেশ হালকা ও গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে কথা বলছে। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর উত্তেজিত জনতাই মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার ও প্রভাস মণ্ডলকে ধরে পুলিস ফাঁড়িতে দেয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:39 PM IST
CCTV ক্য়ামেরা চেক করে আসুন...! পুলিসের সামনেই সাফাই অভিযুক্তের, বারুইপুরকাণ্ডে বিস্ফোরক এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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