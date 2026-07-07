/CCTV ক্য়ামেরা চেক করে আসুন...! পুলিসের সামনেই সাফাই অভিযুক্তের, বারুইপুরকাণ্ডে বিস্ফোরক এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো

পিয়ালি মিত্র: বারুইপুরকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। পুলিসের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ। জি ২৪ ঘণ্টার হাতে এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো। বারুইপুর ফাঁড়ির ভিডিয়ো জি ২৪ ঘণ্টার হাতে। সেখানে পুলিস আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছে দুই অভিযুক্ত প্রভাস এবং আনন্দ। এই ভিডিয়োই প্রমাণ করছে পুলিসের গাফিলতি। মূল অভিযুক্তের জেরার যে পর্ব চলছে, সেখানে শোনা যাচ্ছে, 'আরও দুজনকে ধরুন।' কারা তারা? পুরো ভিডিয়োটিতে হতবাক করা দৃশ্য। এমন একটি সংবেদনশীল ঘটনায় কী করে পুলিস এত গা ছাড়া মনোভাব প্রকাশ করতে পারে।
ভিডিয়োটি কোন সময়ের?
গত রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সেখানে দেখা যায় যে, প্রভাসের সঙ্গে হেঁটে নাবালিকা যাচ্ছে। স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে তখন মাত্র চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন কনস্টেবল অভিযুক্তদের নিয়ে খোঁজাখুঁজিতে বেরিয়েছিলেন। দেহ উদ্ধারের পর স্থানীয় বাসিন্দারা সেই সিসিটিভি সূত্র ধরেই দু'জন সন্দেহভাজন ধরে স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রভাস মণ্ডল এবং আনন্দ সর্দার, যাকে এই মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হয়।
প্রাথমিক জেরার সময়েরই এই ভিডিয়োটি। কিন্তু জেরার পর ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে যায় আনন্দ সর্দার। এরপরই ফাঁড়ির বাইরে জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। হামলায় দুই পুলিসকর্মী আহত হন। কিন্তু পুলিসের পালটা দাবি, সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই আনন্দ সর্দার ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রভাস মণ্ডলকে পুলিস কোনোমতে উদ্ধার করে বারুইপুর থানায় নিয়ে আসে।
ভিডিয়োটিতে কী শোনা এবং দেখা যায়?
পুরো ভিডিয়োতে হতবাক করা দৃশ্য। বারুইপুর ফাঁড়িতে গণধর্ষণে অভিযুক্তদের সঙ্গে পুলিস গা ছাড়া দিয়ে কথা বলছেন। কেউ দাঁড়িয়ে এবং কোনও পুলিস হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। দুই অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার এবং প্রভাস মণ্ডল তাদেরকে সঙ্গে কথা বলছে।
আনন্দ পুলিস বলছে, 'আমি ছিলাম না স্যর। রাজা ছিল। আমাদের সিসিটিভি ক্য়ামেরা চেক করে আসুন। কে কে ঘুরছিল, কে কে যাচ্ছিল, ক্যামেরা আমাদের মোড়ের মাথার ক্যামেরায় আছে। ক্যামেরায় তুমি দেখো, আমি বলছি।' সেই সময় প্রভাস উলটে আনন্দের সঙ্গে তর্ক করছে। প্রভাসকে বলতে শোনা যায় যে, তুই তো ছিলি। তুই ই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলিস। দুই অভিযুক্তের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে। আর পুলিস সেখানে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে।
পুলিস তখন পালটা বলছে, 'তুই কী করে ক্যামেরা দেখবি?'
আনন্দ বলছে, 'আরে আমাদের ওখানে সবতো ক্যামেরা আছে।'
পুলিস কর্মী: 'তুই ক্যামেরা চেক করলি কেন?'
আনন্দ: 'আমি চেক করিনি! আমাদের ওখানে ক্যামেরা আছে, তুমি চেক করে দেখো কে ছিল। এই ছেলে বুঝতে পারবে।'
দেখুন সেই ভিডিয়ো...
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