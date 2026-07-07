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বারুইপুর কাণ্ডে কাঠগড়ায় পুলিস! 'কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া হবে', DGP-কে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর

Baruipur case   'দুশোজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না। যাঁরা পিছন থেকে ইন্ধন দিয়েছে, তাদেরও ছাড়া হবে না'। ফের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:22 PM IST
বারুইপুর কাণ্ডে কাঠগড়ায় পুলিস! 'কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া হবে', DGP-কে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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