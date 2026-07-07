বারুইপুর কাণ্ডে কাঠগড়ায় পুলিস! 'কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া হবে', DGP-কে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর

পিয়ালী মিত্র: বারুইপুর কাণ্ডে এবার কাঠগড়ায় পুলিস। চরম গাফিলতির অভিযোগ। জি ২৪ ঘণ্টার হাতে এক্সক্লুসিভ ভিডিয়ো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর অধিকারী বললেন, 'ডিজিপিকে ৩ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি পুলিসের কোনও শিথিলতা থাকে, তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরজি করের ক্ষেত্রে আমরা তিনজনকে সাসপেন্ড করেছি'।
বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী। পুলিসের সুপারের অফিসে বৈঠক। সূত্রের খবর, বৈঠকে ফাঁড়ি ইনচার্জ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে সাসপেন্ড করতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সময় চান রাজ্য পুলিসের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। এরপরই মুখ্মন্ত্রী তিনদিনের সময়সীমা বেঁধে দেন।
পুলিস সুপারের অফিস থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সরকার যা করার করছে। আমার সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের কথা হয়েছে। পুলিসে আমাকে বসেছে, গণপিটুনিতে যিনি মারা গিয়েছে, তিনি নির্দোষ'। বলেন, 'আমার সঙ্গে পরিবারে কথা হয়েছে। আমরা মনে হয়েছে ওরা সন্তুষ্ট'।
এদিন ফের বারুইপুর কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'দুশোজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না। যাঁরা পিছন থেকে ইন্ধন দিয়েছে, তাদেরও ছাড়া হবে না। কল রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে। আর্থিক সাহায্য় নিয়ে কথা হয়েছে। পরের সপ্তাহ যখন আসব, তখন দেওয়া হবে। সূর্যপুরে আউটপোস্ট চেয়েছে, সেটা হবে।,এখান থেকে পুলিসের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মিটিং করেছি। পরিষ্কার বলছি, এই ধরণের ঘটনা আটকানো হবে। বিএনএসএস, পকসো-সহ যেসব গাইডলাইন আছে, সব মানা হবে। নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছে রাত ১১টা ১৬তে। সূর্যপুরের ইনচার্জ, আইসি, এসডিপিও, অতিরিক্ত পুলিস সুপার, পুলিস সুপাররা ছিলেন'।
ভিডিয়োটি কোন সময়ের?
গত রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। সেখানে দেখা যায় যে, প্রভাসের সঙ্গে হেঁটে নাবালিকা যাচ্ছে। স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে তখন মাত্র চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন কনস্টেবল অভিযুক্তদের নিয়ে খোঁজাখুঁজিতে বেরিয়েছিলেন। দেহ উদ্ধারের পর স্থানীয় বাসিন্দারা সেই সিসিটিভি সূত্র ধরেই দু'জন সন্দেহভাজন ধরে স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রভাস মণ্ডল এবং আনন্দ সর্দার, যাকে এই মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হয়।
প্রাথমিক জেরার সময়েরই এই ভিডিয়োটি। কিন্তু জেরার পর ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে যায় আনন্দ সর্দার। এরপরই ফাঁড়ির বাইরে জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। হামলায় দুই পুলিসকর্মী আহত হন। কিন্তু পুলিসের পালটা দাবি, সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই আনন্দ সর্দার ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রভাস মণ্ডলকে পুলিস কোনোমতে উদ্ধার করে বারুইপুর থানায় নিয়ে আসে।
ভিডিয়োটিতে কী শোনা এবং দেখা যায়?
পুরো ভিডিয়োতে হতবাক করা দৃশ্য। বারুইপুর ফাঁড়িতে গণধর্ষণে অভিযুক্তদের সঙ্গে পুলিস গা ছাড়া দিয়ে কথা বলছেন। কেউ দাঁড়িয়ে এবং কোনও পুলিস হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। দুই অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার এবং প্রভাস মণ্ডল তাদেরকে সঙ্গে কথা বলছে।
আনন্দ পুলিস বলছে, 'আমি ছিলাম না স্যর। রাজা ছিল। আমাদের সিসিটিভি ক্য়ামেরা চেক করে আসুন। কে কে ঘুরছিল, কে কে যাচ্ছিল, ক্যামেরা আমাদের মোড়ের মাথার ক্যামেরায় আছে। ক্যামেরায় তুমি দেখো, আমি বলছি।' সেই সময় প্রভাস উলটে আনন্দের সঙ্গে তর্ক করছে। প্রভাসকে বলতে শোনা যায় যে, তুই তো ছিলি। তুই ই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলিস। দুই অভিযুক্তের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে। আর পুলিস সেখানে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে।
পুলিস তখন পালটা বলছে, 'তুই কী করে ক্যামেরা দেখবি?'
আনন্দ বলছে, 'আরে আমাদের ওখানে সবতো ক্যামেরা আছে।'
পুলিস কর্মী: 'তুই ক্যামেরা চেক করলি কেন?'
আনন্দ: 'আমি চেক করিনি! আমাদের ওখানে ক্যামেরা আছে, তুমি চেক করে দেখো কে ছিল। এই ছেলে বুঝতে পারবে।'
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