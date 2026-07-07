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নেশার ঠেকে অকথ্য নির্যাতন, তারপর মেয়েটির গলায় পা তুলে নৃশংস আঘাত! বারুইপুর বর্বরতার হাড়হিম টাইমলাইন

Baruipur Case: ভোর বেলা প্রভাস মন্ডলকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দেহ উদ্ধার হয় নাবালিকার। দেহ উদ্ধারের পরে ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে তখন মাত্র চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন কনস্টেবল অভিযুক্তদের নিয়ে খোঁজাখুঁজিতে বেরিয়েছিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:49 PM IST
নেশার ঠেকে অকথ্য নির্যাতন, তারপর মেয়েটির গলায় পা তুলে নৃশংস আঘাত! বারুইপুর বর্বরতার হাড়হিম টাইমলাইন
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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