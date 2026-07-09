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এনকাউন্টার থেকে ড্রোন অভিযান! ভয় ভাঙছে নির্যাতিতাদের, নতুন শক্তিতে বলীয়ান নারী অধিকারকর্মীরা

Baruipur encounter: তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নাবালিকা পাচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আগের সরকারের আমলে প্রশাসনিক অসহযোগিতা ও নানা বাধার মুখে পড়তে হত। বর্তমান সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ তাঁদের কাজে নতুন করে আস্থা ও উৎসাহ জোগাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:31 AM IST
এনকাউন্টার থেকে ড্রোন অভিযান! ভয় ভাঙছে নির্যাতিতাদের, নতুন শক্তিতে বলীয়ান নারী অধিকারকর্মীরা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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