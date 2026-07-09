/এনকাউন্টার থেকে ড্রোন অভিযান! ভয় ভাঙছে নির্যাতিতাদের, নতুন শক্তিতে বলীয়ান নারী অধিকারকর্মীরা

ভবানন্দ সিংহ রায়: বারুইপুরে নাবালিকা নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যু। অন্যদিকে, গত সপ্তাহে ইসলামপুরের যৌনপল্লিতে ড্রোনের সাহায্যে অভিযান চালায় প্রশাসন। সেখান থেকে মোট ৩৯ জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। পরপর এই দুটি ঘটনাকে নারী ও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখছেন উত্তর দিনাজপুরের সমাজকর্মীরা। গত বুধবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুর জেলায় দীর্ঘদিন ধরে নারী ও শিশু সুরক্ষার কাজে যুক্ত 'স্মোকাস' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সেই সভায় সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপগুলো নিয়েই বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সংস্থার প্রতিনিধিদের দাবি, আগের সরকারের আমলে অসহযোগিতা ও নানা বাধার মুখে পড়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের হতাশার মুখোমুখি হতে হতো। তবে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ তাঁদের কাজের প্রতি নতুন করে আস্থা ও উৎসাহ জোগাচ্ছে।
গত বুধবারের ওই পর্যালোচনা সভায় স্মোকাস সংস্থার সম্পাদক জবা ভট্টাচার্য জানান, প্রতি মাসের মতোই এবারও বিভিন্ন ইউনিটের কর্মীদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসেছিল। তবে এবারের বৈঠকে বারুইপুর ও ইসলামপুরের এই জোড়া ঘটনাটিই ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। জবা দেবীর মতে, প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপের ফলে নির্যাতিত পরিবারগুলোর মনে অভিযোগ জানানোর সাহস বাড়বে। একই সঙ্গে সমাজে অপরাধের বিরুদ্ধে মুখ খোলার একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।
সংস্থার কর্মী জুই ঘোষ অতীতে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাইল্ড প্রোটেকশন ও নাবালিকা পাচার রোধে কাজ করছেন। অতীতে বহু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো অভিযোগ জানাতে রাজি হত না। সুবিচার না পাওয়ার ভয়ে তারা পিছিয়ে যেত। তারা মনে করত অভিযোগ করেও কোনো লাভ হবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক এই সাফল্যগুলোর পর সাধারণ মানুষের মনে আইনের ওপর আস্থা ফিরছে। ফলে ভুক্তভোগীরা এখন অভিযোগ জানাতে সামনে এগিয়ে আসবে। পাশাপাশি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই কঠোর মনোভাব দেখে সম্ভাব্য অপরাধীরাও যেকোনো অপরাধ করার আগে দু'বার ভাববে।
অন্য এক স্বেচ্ছাসেবী তমা গোস্বামীও প্রশাসনের এই সক্রিয়তাকে স্বাগত জানান। তিনি উল্লেখ করেন, নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকার যদি একইভাবে নিজেদের ধারাবাহিক পদক্ষেপ বজায় রাখে, তবে সমাজে এ ধরনের অপরাধ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সব মিলিয়ে, অতীতে নানা প্রশাসনিক বাধা ও অসহযোগিতার কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া উত্তর দিনাজপুরের নারী অধিকারকর্মীদের একাংশ এই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পর নতুন করে আশার আলো দেখছেন। এগুলি তাঁদের নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরও জোরালোভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।
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