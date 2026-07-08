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'একজনকে মেরে লাভ নেই, সব দোষীরা শাস্তি পাক', বারুইপুরে এনকাউন্টারে খুশি বরুণ বিশ্বাসের পরিবার

Baruipur encounter:  সুটিয়া গণধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী আন্দোলনকারী ছিলেন বরুণ।  ২০১২ সালের ৫ জুলাই গোবরডাঙা স্টেশনে খুন হন তিনি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 08, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:58 PM IST
'একজনকে মেরে লাভ নেই, সব দোষীরা শাস্তি পাক', বারুইপুরে এনকাউন্টারে খুশি বরুণ বিশ্বাসের পরিবার
Image Credit: খুশি বরুণ বিশ্বাসের পরিবারSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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